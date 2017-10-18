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Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
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    Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии

    12:00  18 Октября 2017
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    Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии

    Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху актуальные проблемы в Сирии.

    В ходе официального визита в Израиль глава военного ведомства России Сергея Шойгу встретился с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. Стороны обсудили сложившуюся ситуацию в ближневосточном регионе, при этом Нетаньяху особо подчеркнул, что Израиль намерен не допустить размещения иранских военных баз на территории Сирийской арабской республики.

    «Иран должен прекрасно понимать, что Израиль этого не допустит», - заявил Биньямин Нетаньяху.

    Ранее сообщалось, что Иерусалим неоднократно обвинял Иран в попытках создания морских, наземных и авиационных баз в Сирии на постоянной основе. Ситуацию в Сирии Шойгу также обсудил с министром обороны Израиля Авигдором Либерманом.

    Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сергей шойгу #израиль #иран #биньямин нетаньяху #авигдор либерман
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