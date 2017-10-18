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Новости Сирии
Сирия новости 18 октября 12.30: курды из Ракки направятся в Дейр эз-Зор, коалиция США бомбит Абу Кемаль
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    Сирия новости 18 октября 12.30: курды из Ракки направятся в Дейр эз-Зор, коалиция США бомбит Абу Кемаль

    12:30  18 Октября 2017
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    Курды из Ракки направятся в Дейр эз-Зор

    Сирия, 18 октября. Курдские отряды из Ракки направятся в провинцию Дейр эз-Зор. Коалиция США бомбит Абу-Кемаль близ сирийско-иракской границы. Гумпомощь от ООН впервые прибудет в провинцию Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    ВКС РФ: наносят удары по позициям «Ан-Нусры»*** северо-восточнее города Хама.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели ракетные обстрелы позиций боевиков в районах Джобар и Айн-Тарма в Восточной Гуте; потеряли старшего лейтенанта САА на северо-востоке Дамаска; продолжают разминирование Меядина в Дейр эз-Зоре.

    «Исламское государство»: утратило все холмы и фермы в окрестностях Эль-Карьятейна юго-восточнее Хомса; понесло потери в столкновениях с «Ан-Нусрой» к северо-востоку от Хамы.

    «Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в районе Даръа Аль-Балад; отбила у ИГ1 населенный пункт  Сарха Аль-Джанубия северо-восточнее Хамы.

    Курды: получат подкрепление из Ракки; потеряли более десяти солдат в боях с армией Ирака в провинции Киркук.

    Международная коалиция: нанесла авиаудары по городу Абу Кемаль на сирийско-иракской границе, погибли мирные жители.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Новостной портал Al Masdar News сообщает о том, что накануне вечером Сирийская арабская армия (САА) предприняла попытку новую атаку опорных пунктов радикалов вооруженной оппозиции на северо-востоке Дамаска. Фортификационные сооружения исламистов в районах Джобар и Айн-Тарма подверглись обстрелам 40-й бригады 4-й дивизии войск САР. Более 40 ракет были выпущены по укрепрайонам боевиков. Согласно военному источнику AMN в Дамаске, правительственные силы добились того, что отряды группировки «Файлак Ар-Рахман» покинули свои позиции. Со своей стороны сирийские войска потеряли старшего лейтенанта Мухиба Азиза, передает Twitter-канал (faridfouad10).

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    По сведениям оппозиционного военного источника в Telegram (NRVR11), несколько военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) погибли в результате вооруженных столкновений с боевиками «Исламского государства»1 в районе деревни Ар-Румейлы Аш-Шаркие, а также высоты Джубейл недалеко от города Эль-Карьятейн юго-восточнее Хомса. Тем не менее правительственные источники данную информацию не подтверждают. Напротив, как сообщает Twitter-канал (IvanSidorenko1), все близлежащие холмы и фермы в окрестностях Эль-Карьятейна были зачищены от радикалов террористической группировки.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Как сообщалось ранее, сирийские войска при помощи российской авиации форсировали реку Евфрат к северу от ключевого города Меядин и направились в сторону нефтяного поля Аль-Умар. Инженерные части правительственной армии тем временем продолжают разминирование территорий, освобожденных от террористов «Исламского государства».

    Сирийские демократические силы**** (SDF) вскоре получат подкрепление. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, к подразделениям SDF, ведущим в Дейр эз-Зоре военную операцию под названием «Буря Джазиры», присоединятся курдские отряды из города Ракка, захваченного накануне.

    Между тем ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки вновь начали проводить боевые вылеты в регионе. Как передает Twitter-канал (NRVR11), подконтрольный вооруженной оппозиции, восемь мирных жителей погибли в результате авиаударов западного альянса в городе Абу Кемаль на границе между Сирией и Ираком.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационное агентство Smart News Agency сообщает о возобновившихся вооруженных стычках между правительственными войсками и боевиками антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемой группировкой «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Сирийская арабская армия (САА) ведет ответный огонь по укрепленным пунктам и военным объектам исламистов в районе Даръа Аль-Балад на юге административного центра провинции. Никакой информации о потерях со стороны радикалов пока не поступало.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    Военный источник в социальной сети Twitter (metesohtaoglu) сообщает о том, что Организация Объединенных Наций впервые направила партию гуманитарной помощи в провинцию Идлиб через пограничный переход «Баб Эль-Хава». На данный момент неизвестно, достиг ли гуманитарный груз пункта назначения. По информации Telegram-канала (NRVR11), пограничный пост был открыт сегодня с утра.

    Провинция Хама

    Карта военных действий — Ирак

    К северо-востоку от столицы провинции вновь отмечаются столкновения между террористами «Исламского государства» и исламистами объединения «Тахрир Аш-Шам». Как передает военный источник в Telegram (NRVR11), боевикам вооруженной оппозиции удалось захватить у ИГИЛовцев населенный пункт  Сарха Аль-Джанубия. В ходе боев были уничтожены как минимум десять радикалов ИГ. Кроме того, террористическая группировка лишилась зенитного пулемета.

    Между тем российские военные самолеты наносят удары по укрепрайонам исламистов «Джебхат Ан-Нусры»1 в районе населенных пунктов Аль-Хазм и Аль-Хамра, расположенных к северо-востоку от административного центра провинции. В то же время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет артобстрелы позиций боевиков вооруженной оппозиции вблизи деревни Идун на юге Хамы. О нанесенном «Тахрир Аш-Шам» уроне информационный портал Smart News Agency не сообщает.

    Ирак

    Карта военных действий — Ирак

    Командование армии Ирака объявило об окончании военной операции в провинции Киркук, передает Twitter-канал (AlkhaleejOnline). Новостное агентство Al Masdar News сообщает, что не все подразделения курдской военизированной организации пешмерга были готовы добровольно оставить свои позиции, в результате чего в регионе развернулись ожесточенные бои. Более десяти курдских бойцов были убиты. После этого пешмерга и силы Рабочей партии Курдистана (РПК) покинули занимаемые территории, оставив их под контролем ополченцев «Хашд Аш-Шааби». Многие местные жители бежали из Киркука во время столкновений. Как сообщают военные источники AMN, некоторые гражданские лица готовы вступить в борьбу с правительственными войсками. Напомним, Силы народной мобилизации вошли в Киркук в понедельник. Напряженность между Багдадом и Иракским Курдистатом отмечается с тех пор, когда курды в результате референдума 25 сентября подавляющим большинством голосов проголосовали за создание независимого Курдистана и отделение от Ирака. Правительство страны признало голосование незаконным.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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