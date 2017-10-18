В Белграде вспомнили бомбежки НАТО, показав обломки «невидимого» F-117

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Белград, 18 октября. В Сербии торжественным богослужением отметили десятилетие восстановления русской церкви Святой Троицы, разрушенной во время бомбардировок НАТО 23 апреля 1999 года. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Тогда в ходе бомбового удара рухнули два купола и колокола, были выбиты все окна и двери. Были уничтожены все фрески внутри здания, пострадали упавшие со стен иконы. Прихожане до сих пор с содроганием вспоминают, как взрывной волной на крышу храма забросило куски тел работников находящегося рядом телецентра, который разбомбила американская авиация.

Церковь Святой Троицы в Белграде была построена в 1924 году белогвардейцами, которых тогда приютила Югославия, а королевская семья страны оказала финансовую помощь в строительстве храма. В 1929 году здесь был похоронен один из главных лидеров Белой гвардии — генерал Петр Врангель, умерший за год до этого в Брюсселе, но завещавший похоронить его в православной стране. Могила его сохранилась до сих пор. Интересно, что он внучатый племянник поэта Александра Сергеевича Пушкина.

Храм является своеобразным музеем российской истории прошлого века. Здесь можно увидеть шаль царевича Алексея, которую ему связали его сестры — великие княжны. Она была найдена на месте их расстрела в Ипатьевском доме после занятия Екатеринбурга белогвардейцами. Висит икона Александра Невского, написанная в память о расстреле адмирала Александра Колчака. Тут хранились знамена, захваченные русской армией у Наполеона и Османской империи, но в 1944 году они были возвращены в Россию и поэтому при натовской бомбардировке не пострадали. Есть напоминание и о недавней истории — на стене есть мраморная табличка с именами всех 45 русских добровольцев, погибших в Югославии в 90-е годы.

Американцы оправдывают разрушение церкви тем, что оно стало случайным из-за ее близости к главному объекту бомбардировки — белградскому телецентру. Правда, возникает вопрос: а разве телецентр не является сугубо гражданским объектом, чье умышленное уничтожение является, с точки зрения Международного гуманитарного права, военным преступлением?

К моменту бомбардировки 23 апреля 1999 года сербское телевидение успело совершить три тяжких «преступления» против западных СМИ, самопровозгласивших себя образцом объективности и независимости в освещении военных действий и, соответственно, формирующих общественное мнение в США и в Западной Европе. Был показан лидер косовских албанцев Ибрагим Ругова, ведущий переговоры со Слободаном Милошевичем, вскоре после того как западные СМИ объявили о его расстреле. Был показан абсолютно пустой стадион в Приштине, про который американские журналисты написали, что он превращен в концлагерь. С помощью прямой трансляции с мостов было доказано, что жители Белграда действительно защищают их своими телами и это не является лживой пропагандистской выдумкой, как было объявлено в сообщении пресс-службы НАТО.

В ходе авиаудара погибли 16 работников телецентра. Их смерть не вызвала абсолютно никакой реакции у тех, кто еще несколько лет назад яростно боролся против нарушения прав журналистов в Восточной Европе. Однако в Сербии о них не забыли. Здание телецентра оставлено невосстановленным, и оно вместе с находящимися в трех кварталах от него руинами здания министерства обороны и руинами мельницы Гергардта в Волгограде является самым большим памятником жертвам военных преступлений. В 200 метрах от разбомбленного телецентра стоит памятник с 16 фамилиями погибших. На нем написан вопрос: «За что?».

Уничтожение белградского телецентра было лишь одним из преступлений НАТО, совершенных за 78 дней бомбардировки Югославии в 1999 году. 12 апреля в ущелье Грделица американский самолет F-15E ракетой AGM-130 нанес удар по мосту через реку Южная Морава в тот момент, когда по нему двигался пассажирский поезд, а затем выпустил вторую такую же ракету, которая тоже попала в поезд, который к тому времени уже съехал с моста. В результате погибли 14 и было ранено 16 мирных жителей, среди которых много женщин и детей.

Руководивший бомбардировкой Югославии американский генерал Уэсли Кларк назвал произошедшее «жутким несчастным случаем». По его словам, первую ракету американский летчик выпустил с большого расстояния и он не мог видеть поезд, а после взрыва ракеты поезд оказался скрыт в облаке дыма и пыли. Якобы когда летчик наконец увидел его, то до пуска второй ракеты оставалось меньше секунды, и он не успел среагировать. В доказательство была предоставлена видеозапись с фотопулемета самолета. Однако немецкая газета Frankfurter Rundschau провела независимую экспертизу, которая доказала, что видеозапись была специально ускорена в 4,7 раза и следовательно пилот умышленно выпустил ракету по пассажирскому поезду. Никакой реакции со стороны американской армии на это не последовало.

27 апреля был разбомблен город Сурдулица, где не было военных объектов. Полностью разрушено 18 домов, около 300 повреждены. Погибли 16 мирных жителей, более 100 ранено. 1 мая был разбомблен междугородний автобус на мосту у Приштины, жертвами стали 23 человека, а когда на место трагедии прибыли медики, был нанесен повторный авиаудар и погибли трое врачей. 7 мая были сброшены кассетные бомбы на рынок Ниша. Погибли 15 человек. 1 июня ракета попала в жилой дом в Нови-Пазар, погибли 13 человек. Среди них 2-летний ребенок.

Всего в ходе бомбардировок Югославии и от рук албанских боевиков погибло около 1700 гражданских лиц, в том числе 88 детей и три беременные женщины. Поразительно, что погибло почти вдвое больше людей, чем в во время конфликта в Косово, из-за которого операция и проводилась. Прошло уже 18 лет, но фотографии погибших до сих пор можно видеть на улице перед входом в Скупщину (парламент) Сербии.

А потери противоположной стороны — ВВС НАТО хорошо показаны на другом конце Белграда в Музее воздухоплавания, который находится возле аэропорта и построен в форме воздушного шара. По рассказам работников, самый популярный экспонат музея это обломки американского боевого самолета F-117 Night Hawk (Ночной ястреб), изготовленного по технологии Стелс, которая должна была обеспечить ему невидимость — невозможность обнаружения радарами.

Он был сбит через три дня после начала бомбардировок Югославии — 27 марта 1999 года, и это стало шоком для американского командования: на разработку этого самолета было потрачено 6,56 миллиарда долларов, стоимость изготовления одного самолета — 111,2 миллиона долларов, а сбил его зенитно-ракетный комплекс С-125 «Нева», разработанный в СССР еще в конце 50-х годов и принятый на вооружение в 1961 году.

Две ракеты 5В27, сбившие самый разрекламированный самолет ВВС США, были выпущены 3-й батареей 250 ракетной бригады югославской армии, которой командовал полковник Золтан Дани, венгр по национальности. Он отказался от радиосвязи и руководил своими подразделениями через протянутые телефонные кабели, что позволило избежать их обнаружения РЛС НАТО. Золтан Дани — выпускник Минского высшего зенитно-ракетного училища ПВО.

Самолет был сбит у села Буджановцы в 32 километрах к западу от Белграда. Пилотом был подполковник Дейл Зелко, его отец — словенец. После катапультирования он скрывался в лесу семь часов, пока его не подобрали прилетевшие вертолеты. По словам работников музея, спасение сбитых американских летчиков в 1999 году до сих пор остается загадкой. Непонятно, почему за семь часов в районе, где имелось множество войск, летчик так и не был обнаружен, и совсем удивительно, что три американских вертолета смогли безнаказанно долететь почти до Белграда и вернуться обратно.

В 2011 году Дейл Зелко приехал в Сербию. Он восхищался профессионализмом Золтана Дани, вместе с которым они посетили музей. Он осмотрел кабину своего самолета, на которой так и осталось имя прежнего хозяина — капитана Кена Двили, подробно рассказал о всех своих боевых вылетах. Однако о том, что с ним произошло после катапультирования, говорить не стал, заметив, что это может помещать спасению других летчиков в будущем. Своей главной ошибкой он считает то, что четвертый раз подряд летел одним и тем же маршрутом, уверенный, что сбить его невозможно.

По мнению специалистов из музея, американцы в пропагандистских целях сильно преувеличивали возможности F-117. Есть даже данные, что вслед за этими самолетами-невидимками с аэродромов взлетали самолеты радиоэлектронной борьбы, которые создавали помехи для вражеских РЛС и так помогали «невидимости» F-117. Кроме нее все остальные характеристики самолета крайне посредственны. Это, очевидно, единственный современный боевой самолет, который летает на дозвуковой скорости с маленькой грузоподъемностью, не имеет активных систем для целенаведения при бомбометании, очень сложен в управлении и очень неустойчив в полете из-за своего корпуса в форме утюга. Об этом говорит и статистика: было изготовлено 59 боевых F-117, один сбит в Югославии, а еще шесть потерпели авиакатастрофы. В результате три пилота погибли, а один стал инвалидом.

В музее представлены только крыло, пилотская кабина и кресло F-117, электронная начинка отсутствует. По одним данным, ее продали России, по другим — Китаю. Существует версия, что бомбардировка китайского посольства в Белграде 7 мая 1999 года, в результате которой погибли три журналиста, была не ошибкой, а попыткой уничтожить находящуюся там электронику с F-117. Во всяком случае у Китая появился самолет-невидимка J-20, который напоминает американский F-117.

То, что его сбил старый советский комплекс ПВО, нанесло непоправимый удар по престижу F-117, в 2008 году он был снят с вооружения. Вначале их хранили в ангарах, а в прошлом году отправили ржаветь на открытый воздух. В историю навсегда вошла фраза полковника Золтана Дани: «Извините, мы не знали, что он невидимый».

Хранятся в музее также хвост и кабина американского боевого самолета F-16 Night Falcon («Ночной сокол»), который был сбит тем же комплексом ПВО С-125 «Нева» 2 мая 1999 года в районе Накучани. За штурвалом был командир 555-й эскадрильи подполковник Дэвид Голдфейн. Как он был эвакуирован с территории Югославии, также до сих пор неизвестно. Сам он рассказал только, что прятался не в лесу, а на чердаке свинарника. Именно эскадрилья, которой он командовал, и разбомбила телецентр и русскую православную церковь в Белграде 23 апреля 1999 года. Очевидно, поэтому он, в отличие от Дейла Зелко, не горит желанием снова посетить Сербию.

В музее имеется достойная коллекция беспилотников НАТО. К потолку зала подвешен американский беспилотник MQ-1 Predator, сбитый 13 мая 1999 года у Урошевца, рядом французский SAGEM Crecerelle и канадский Bombardier CL-289, состоявший на вооружении в немецких ВВС, о чем свидетельствует большой черный крест на боку. Имеются американские и английские ракеты, а также кассетные бомбы.

Вторым по популярности экспонатом музея, после обломков F-117, является пусковая установка комплекса ПВО С-125 «Нева». Формально она к Музею воздухоплавания отношения не имеет, но для нее сделали исключение, учитывая ее заслуги в снабжении музея новыми экспонатами, как шутят работники музея. Хранится в музее и вторая ступень ракеты, поразившей самолет-невидимку. На ней даже сохранились надписи на русском языке. Интересно, что рядом с обломками техники НАТО установлен хвост немецкого самолета времен Второй мировой войны со свастикой.

Во время бомбардировки Белграда существовала большая опасность, что будет нанесен удар и по музею, так как сверху круглое здание музея похоже на контрольную башню аэродрома, а вокруг стоят десятки самолетов и вертолетов. Чтобы этого не произошло, работники выложили огромную надпись «музей» на английском языке.

Не прекращается давление на работников музея со стороны различных международных организаций, чтобы они убрали трофеи из стран НАТО, но музей пока держится. Из военного музея убрали джип Hummer, на котором въехали в Югославию два американских офицера и солдат. Они были взяты в плен двумя спецназовцами 1 апреля 1999 года. Интересно, что сопротивление они не оказали и сразу подняли руки вверх. Из Музея воздухоплавания туда отправили шлем подполковника Зелко, и теперь там тоже есть стенд, посвященный победе над F-117.

Бомбардировки Югославии, кроме мифа о самолете-невидимке, развеяли и миф об американском высокоточном оружии. Не было страны, граничащей с Югославией, куда бы не залетали бомбы и ракеты. Больше всего не повезло Болгарии: 28 апреля 1999 года американская ракета AGM-88 HARM разрушила этаж дома номер 15 на улице Роза в Софии. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Но главной потерей для США стало то, что несмотря на массированную пропаганду, сотни миллионов людей, посмотрев, как в течение 78 дней без разрешения ООН бомбят страну в центре Европы, убивая мирных граждан, поняли, что лозунг о том, что США — гарант мира на планете, тоже миф.