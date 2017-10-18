Дьявольский подход во благо: премьер Греции больше не считает Трампа «злом»

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Вашингтон, 18 октября. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас положительно оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а также заявил, что больше не считает главу Белого дома «злом».

Греческий премьер-министр забрал обратно свои слова в адрес Трампа, прозвучавшие в минувшем году. Тогда греческий политик, оценивая возможность президентства республиканца, выразил надежду, что «мир не увидит это зло».

Кроме того, Ципрас выразил уверенность в том, что «подход Трампа к делам иногда может быть похожим на дьявольский, но они (дела — Прим.ред.) делаются исключительно во благо».

Напомним, накануне 45-й президент США принял греческого премьер-министра в Белом доме, где у них прошла «продуктивная», по оценкам американской стороны, беседа.