Дьявольский подход во благо: премьер Греции больше не считает Трампа «злом»
Вашингтон, 18 октября. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас положительно оценил встречу с американским лидером Дональдом Трампом, а также заявил, что больше не считает главу Белого дома «злом».
Греческий премьер-министр забрал обратно свои слова в адрес Трампа, прозвучавшие в минувшем году. Тогда греческий политик, оценивая возможность президентства республиканца, выразил надежду, что «мир не увидит это зло».
Кроме того, Ципрас выразил уверенность в том, что «подход Трампа к делам иногда может быть похожим на дьявольский, но они (дела — Прим.ред.) делаются исключительно во благо».
Joint Press Conference with President of the USA @POTUS Donald Trump @realDonaldTrump at the @WhiteHouse. https://t.co/esCJBvoWVT pic.twitter.com/P7lyJnmsE1— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) October 17, 2017
Напомним, накануне 45-й президент США принял греческого премьер-министра в Белом доме, где у них прошла «продуктивная», по оценкам американской стороны, беседа.