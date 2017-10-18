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Сирия в битве за Дейр эз-Зор: коалиция США угрожает закрыть воздушное пространство САР для ВКС РФ
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    Сирия в битве за Дейр эз-Зор: коалиция США угрожает закрыть воздушное пространство САР для ВКС РФ

    12:07  18 Октября 2017
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    ВКС РФ

    Правительственная армия Сирии и российские ВКС продолжают свое наступление на позиции «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) в провинции Дейр эз-Зор. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) планомерно продвигаются на восточном и южном направлениях. Одним из главных событий последних дней стало освобождение Меядина к юго-востоку от столицы региона и переход через Евфрат в этом районе.

    Интенсивные бои также идут к северо-востоку от Дейр эз-Зора на левом берегу реки. При помощи боевой авиации РФ правительственные войска отбили у террористов значительную часть позиций в этом районе и тем самым захватили остающиеся под контролем боевиков ИГ1 районы административного центра в кольцо блокады. В общей сложности, согласно последним сведениям Министерства обороны России, от террористов освобождено уже больше 92% территорий арабской республики.

    Карта военных действий — Дейр эз-Зор

    Тем не менее совместные успехи российских и сирийских сил в борьбе с ИГИЛ1 не дают покоя США, которые вместе с курдскими бойцами Сирийской демократической армии (SDF) также действуют на левом побережье Евфрата, рассчитывая первыми отбить у террористов крупнейшие нефтяные месторождения. В прошлом месяце представители западной коалиции во главе с Соединенными Штатами заявляли, что намерены помешать подразделениям САА высадиться на левом берегу. Но благодаря российским специалистам переправа была налажена, и сирийской армии все же удалось закрепиться на той стороне реки.

    Однако Вашингтон по-прежнему не оставляет попыток сорвать операцию ВКС РФ и армии САР. Некоторые западные и прозападные военные эксперты, например, считают, что США вскоре закроют воздушное пространство над подконтрольными SDF районами САР для авиации РФ. Такое предположение, в частности, в интервью журналистам высказал австралийский военный аналитик Ричард Фрэнк. По его мнению, со стороны ВКС РФ якобы существует угроза для безопасности курдских формирований. Именно поэтому, как утверждает он, коалиция Соединенных Штатов будет вынуждена закрыть для российских самолетов небо над Дейр эз-Зором. Но то, как именно и на каких основаниях США смогут осуществить задуманное, эксперт не объяснил.

    Курды

    Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, подчеркнул в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН), что данное заявление — очередная инсинуация со стороны коалиции США, которая всеми силами пытается занизить главенствующую роль российской авиации в деле уничтожения террористических организаций на территории Сирии.

    «Все подобные заявления, идущие со стороны Соединенных Штатов и их союзников, нужно рассматривать как элементы информационной войны против России. Уже очевидно, что именно роль ВКС РФ является наиболее весомой в поражении террористов в САР. Это в значительной степени меняет не только геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, но и в целом в мире, выставляя США в невыгодном свете. Американцы уже давно якобы борются с ИГИЛ, но на практике эта борьба имеет нулевой КПД. Соответственно, в этой ситуации большой военной и политической победы России Соединенные Штаты, естественно, прилагают максимум усилий для дискредитации данной победы».

    Австралийский эксперт утверждает, что США могут закрыть небо над САР для ВКС РФ

    Эксперт подчеркнул, что группировка ВС РФ в Сирии, в отличие от американских сил, имеет одну ключевую цель в рамках сирийского конфликта — уничтожение террористических формирований, которые могут распространить свое влияние на другие страны, в том числе на саму Россию. Противостояние же курдам совершенно не отвечает задачам российской авиационной группировки.

    «Безусловно, никаких враждебных действий со стороны России в отношении курдских отрядов не было и не могло быть в принципе. Москва, напротив, поддерживает деловые контакты с представителями курдской общины. Проблемы есть, но именно РФ, а не Соединенные Штаты пытается разрешить те противоречия, которые сейчас существуют между законным правительством САР и курдскими политическими лидерами, основываясь на позиции целостности территории Сирии. Главной же целью российских ВКС на Ближнем Востоке было, есть и будет уничтожение террористических отрядов. Никаких других задач у них нет. А все подобные заявления — ни что иное как инсинуация со стороны США. С их помощью Вашингтон хочет посеять вражду между официальным Дамаском и курдами, а также дискредитировать ВКС РФ и поставить под сомнение их роль в победе над террористами».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #саа #дейр эз-зор #евфрат #sdf #коалиция сша
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