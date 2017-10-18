Курды протестуют против насилия со стороны Багдада

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Эрбиль, 18 октября. Сотни курдов вышли с акцией протеста к офису Организации Объединенных Наций в Эрбиле.

Курдская автономия протестует против молчания международного сообщества по отношению к нападению иракской армии и шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на провинцию Киркук при поддержке соседнего Ирана.

Митингующие осудили карательные меры Ирака против Эрбиля и военные действия против курдского ополчения, которое ранее освободило провинцию Киркук от террористов. С точки зрения курдов, молчание со стороны международного сообщества и «союзников» в лице США является примером предательства в отношении Курдистана.

Протестующие подчеркнули, что именно Курдистан дал пристанище более чем миллиону беженцев из Ирака во время боевых действий, так как гражданские не чувствовали себя в безопасности под защитой иракских сил, однако Багдад на это не обращает внимания.