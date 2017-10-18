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Как отдыхаем в 2018-м году: опубликован календарь новогодних каникул и других праздников
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    Как отдыхаем в 2018-м году: опубликован календарь новогодних каникул и других праздников

    12:12  18 Октября 2017
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    Как отдыхаем в 2018 году: утвержден график новогодних каникул и других праздников

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Об этом сообщается на сайте правительства. В соответствии с этим указом выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на 9 марта и 2 мая соответственно, а выходные в субботы — 28 апреля, 9 июня и 29 декабря — переносятся на понедельники — 30 апреля, 11 июня и 31 декабря соответственно.

    Таким образом, рассказали в правительстве, россиянам будут предоставлены десятидневные «новогодние каникулы» — с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

    Новый год и Рождество

    Согласно подписанному правительством постановлению, последний официальный рабочий день в 2017 году будет в пятницу, 29 декабря. А поскольку день предпраздничный, то, возможно, в некоторых организациях он будет еще и укороченным.

    Первый рабочий день день в новом 2018 году приходится на вторник, 9 января.

    Новый год и Рождество

    День защитника Отечества

    День защитника Отечества в будущем году подарит россиянам три выходных — с праздничной пятницы, 23 февраля, до воскресенья, 25 февраля, включительно.

    Международный женский день

    Празднование Международного женского дня в 2018 году продлится даже дольше, чем отдых в мужской «праздник» — целых четыре дня. Выходные начнутся в четверг, 8 марта, и продлятся по воскресенье, 11 марта, включительно.

    Первомай и 9 мая

    В первые майские деньки россиянам также предстоит отдыхать целых четыре дня — с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно. А вот на День победы выходной будет всего один — среда, 9 мая.

    День Победы

    День России

    День России, который отмечается в середине июня, тоже подарит россиянам три выходных — с воскресенья, 10 июня, по среду, 12 июня, включительно.

    День народного единства

    В связи тем, что в 2018 году сам День народного единства, который, как все помнят, отмечается 4 ноября, приходится на воскресенье, россиянам компенсируют потерянный выходной. В начале ноября будущего года нам предстоит отдыхать три дня — с пятницы, 3 ноября, по понедельник, 5 ноября включительно.

    Как отдыхаем в 2018-м году: опубликован календарь новогодних каникул и других праздников

    Новогодние каникулы — 2018/2019

    Новогодние каникулы в 2018 году начнутся 30 декабря и продлятся традиционные десять дней. Впрочем, по этому поводу еще будут официальные разъяснения властей.

    Автор: Алексей Громов
    #2018 #правительство рф #отдых #каникулы
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