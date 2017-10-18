В ВСУ перекрасили списанную технику НАТО: Засучили рукава и сделали сами

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Киев, 18 октября. Волонтер ВСУ показал в социальных сетях, как украинские военные восстанавливают списанную технику, которой НАТО снабжает Украину.

Ранее волонтер Юрий Мысягин опубликовал в своем Facebook фото очередной поставки от партнеров. На этот раз на Светлодарскую дугу в Донбассе доставили грузовик MAN, который ранее стоял на вооружении «одной из армий стран НАТО».

«Огонь, а не машина! Раньше этот военный грузовой дизельный автомобиль с прицепом, стоял на вооружении одной из армий стран НАТО, а с прошедшей недели он уже официально находится в 54-й механизированной бригаде. Пробег у автомобиля всего 27000 км, что является почти новым. Передали в БУиАР — батарею управления и артиллерийской разведки», — пишет волонтер.

Теперь же, спустя три недели, военные ВСУ самостоятельно привели технику в боевую готовность. Он опубликовал фото перекрашенного грузовика.

«Военные закатили рукава и все сделали своими силами так, что автомобиль сейчас выглядит как новый, хоть на выставку «Военпрома» выставляй», — рассказал Мысягин.

Отметим, что западные партнеры Киева поставляют Украине в основном списанную или устаревшую технику. Так, Великобритания передала ВСУ давно списанные бронемашины Saxon, а США отправили военным Hummer с большим пробегом. От НАТО Украина получает, в основном, обмундирование и бронежилеты, зачастую с истекшими сроками годности.

Напомним, ранее украинский эксперт высказал мнение, что Украина никогда не получит от США «умное» оружие. Другой украинский политолог высказал мнение, что США передадут Украине летальное оружие, но не разрешат им пользоваться. По его словам, в случае официальных поставок американского вооружения на Украину, представители ВСУ попросту не будут допущены к управлению ими.