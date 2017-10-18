Два года жизни в России изменили мнение американца о русских

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Москва, 18 октября. Американский видеоблогер Джастин, два года живший в России, рассказал об удивительных вещах, с которыми столкнулся вдали от дома, о доброте и искренности русских людей, а также об абсурдности стереотипов о России, которые растиражированы по всему миру.

Время, проведенное в России, Джастин называет самым ярким и запоминающимся опытом в своей жизни, а Россию — самой образованной и читающей страной.

«Люди читают везде: в метро, в очереди, в магазине…», — рассказал видеоблогер на страницах «Живого Журнала».

Также Джастин вспоминает, как в России впервые встретил искреннюю заботу от посторонних: зимой на улице бабушки все время советовали ему надеть шапку. Поразила американца и искренность россиян, которые спрашивают «как дела» не из формальной вежливости, как это принято в США, а с неподдельным интересом. То же самое, по мнению Джастина, касается и поздравительных тостов: вместо безликого американского «cheers» россияне произносят искренние душевные речи.

Время, проведенное в России, показало Джастину, что россияне, вопреки распространенным в Америке стереотипам, дружелюбные и общительные люди, они улыбаются не реже, чем американцы, но делают это искренне, а если спрашивают о чьем-либо самочувствии, то делают это совершенно осознанно, а не следуя правилам формальной вежливости.