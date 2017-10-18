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Украина
Раду встревожил русский язык в Минске: «А в Киеве на каком говорят?»
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    Раду встревожил русский язык в Минске: «А в Киеве на каком говорят?»

    13:48  18 Октября 2017
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    "Только русский": украинский депутат рассказала, на каком языке говорят в Белоруссии

    Киев, 18 октября. Депутат Рады Ирина Геращенко после поездки в Белоруссию заявила, что белорусы не говорят на государственном языке, а пользуются русским на бытовом и официальном уровнях.

    Депутат Рады Ирина Геращенко прокомментировала курс Киева на украинизацию, назвав его «правильным и выбранным народом». Об этом она написала на своей странице Facebook, сравнив с ситуацией в Белоруссии. После поездки в Минск Геращенко отметила, что ни разу не слышала белорусский язык в соседнем государстве. Даже деловые переговоры, которые ведутся в кафе, проходят на русском.

    «Только русский. Все без исключения говорят только на русском языке. И совсем не чувствуется, что ты в Белоруссии, а не в России», — пишет она.

    В то же время депутат Рады добавила, что после принятия в ПАСЕ проекта резолюции по украинскому закону об образовании, ее стране стало «очень тяжело». А поездка в Белоруссию очень встревожила депутата Рады.

    «Все граждане платят слишком высокую цену за самоопределение и независимость, за самоидентификацию. И это остро чувствуется в Белоруссии. Так страшно, что мы можем из-за собственной бездумности все потерять. Не имеем права потерять», — резюмировала она.

    Коллега Геращенко по депутатскому корпусу, участник Евромайдана Андрей Антонищак отреагировал на пост в Facebook, сославшись на то, что даже в Киеве не говорят по-украински в общественных местах.

    «Госпожа Ирина, а в Киеве, в ресторанах, много где можно услышать украинский? И чем дороже заведение, тем меньше украинского», — напомнил ей Андрей Антонищак.

    Геращенко ответила на комментарий Антонищака, сказав, что «услышать можно». 

    «Однако не так, как хочется. Обслуживание почти все на русском. И только от нас зависит продвижение родного языка», — добавил депутат от «Блока Петра Порошенко». 

    "Только русский": украинский депутат рассказала, на каком языке говорят в Белоруссии

    А Евгений Магда предложил отстаивающей белорусский язык Геращенко при случае поговорить на этом языке.

    «А поговорите при случае по-белорусски», — написал он. 

    Напомним, что в начале октября главы дипломатических ведомств Румынии и Венгрии совместно выступили против украинского закон об образовании. Венгерский министр Петер Сиярто назвал языковую позицию Киева «позорной и постыдной», поскольку она ущемляет нацменьшинства, проживающие на Украине. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #белоруссия #украина #русский язык
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