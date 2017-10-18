Сорос пожертвовал 18 миллиардов долларов фонду «Открытое общество»

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Вашингтон, 18 октября. Американский миллиардер Джордж Сорос пожертвовал более 18 млрд долларов фонду Open Society Foundations («Открытое общество»). Об этом в четверг пишет The Wall Street Journal.

George Soros has transferred nearly $18 billion--most of his fortune--to his Open Society philanthropy https://t.co/xRGLk2w5Rc — Wall Street Journal (@WSJ) October 17, 2017

По данным издания, Open Society теперь будет распоряжаться большей частью богатства 87-летнего миллиардера и станет, скорее всего, второй крупнейшей в Соединенных Штатах филантропической организацией.

Отмечается, что данный фонд работает через сеть из нескольких десятков организаций в разных странах и занимается в том числе помощью для беженцев, пишут Дни.ру.

Также издание отмечает, что Сорос не планирует заниматься торговыми операциями с принадлежащими Open Society денежными средствами.