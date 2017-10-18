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Сорос пожертвовал 18 миллиардов долларов фонду «Открытое общество»
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    Сорос пожертвовал 18 миллиардов долларов фонду «Открытое общество»

    11:41  18 Октября 2017
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    Сорос пожертвовал 18 миллиардов долларов фонду «Открытое общество»

    Вашингтон, 18 октября. Американский миллиардер Джордж Сорос пожертвовал более 18 млрд долларов фонду Open Society Foundations («Открытое общество»). Об этом в четверг пишет The Wall Street Journal. 

    По данным издания, Open Society теперь будет распоряжаться большей частью богатства 87-летнего миллиардера и станет, скорее всего, второй крупнейшей в Соединенных Штатах филантропической организацией.

    Отмечается, что данный фонд работает через сеть из нескольких десятков организаций в разных странах и занимается в том числе помощью для беженцев, пишут Дни.ру.

    Также издание отмечает, что Сорос не планирует заниматься торговыми операциями с принадлежащими Open Society денежными средствами.

    Автор: Дана Балан
    #сорос #деньги #фонд #филантроп
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