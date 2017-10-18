Украина не получит новый транш: переговоры с МВФ зашли в тупик

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Киев, 18 октября. Сегодня стало известно, что переговоры правительства Украины с Международным валютным фондом зашли в тупик: руководство МВД не соглашается предоставить новый кредитный транш Киеву до тех, пор пока не будет выполнено их главное условие: повышение на 17,6% стоимости природного газа для населения страны. Киеву, по очевидным причинам, очень не хочется идти на такие меры — социальная обстановка на Украине обострена до предела и новое повышение тарифов может стать причиной настоящего взрыва.

«Для МВФ это принципиальный вопрос. Они не хотят проводить изменения ретроспективно, какими бы ни были предложения Украины, и не хотят, чтоб договоренности менялись в зависимости от изменения ситуации, — отметил знакомый с ходом переговоров источник «Украинских новин». — Если уж утвержденный механизм ведет к повышению цены, то будьте добры поднимать — так уж случилось».

Ранее стало известно, что переговоры министра финансов Украины Александра Данилюка с потенциальными кредиторами в Вашингтоне также не привели к успеху.

Высокопоставленный украинский чиновник признал, что правительство «действительно допустило ошибку и сейчас пытается ее исправить». Объяснение пугающе простое — в экономическом блоке украинского правительства просто не нашлось нужных специалистов, которые могли бы оценить влияние западных кредитов в на энергетическую сферу.

В случае, если Киев не затянет еще туже пояса населения, Украина сможет получить следующий транш МВФ не раньше следующего апреля — повышение цен на газ зимой может сильно ударить не только по населению, но и по экономике.

Впрочем, цены на газ — не единственный повод для отказа МВФ — Фонд продолжает настаивать на выполнении других условий: принятии закона о приватизации земли, создании антикоррупционного суда, назначения нового главы Нацбанка Украины.