Джордж Сорос передал миллиарды в фонд, финансирующий госперевороты

Джордж Сорос по-тихому отдал большую часть своего многомиллиардного состояния. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «George Soros has given away $18billion of his estimated $23billion fortune to his controversial foundation over the past two years» («За последние два года Джордж Сорос отдал 18 млрд долларов своего состояния в 23 млрд долларов в свой спорный фонд»), опубликованной изданием Daily Mail.

За последние два года 87-летний управляющий хедж-фондом пожертвовал 18 млрд долларов институту «Открытое общество» (Фонд Сороса), благотворительной сети, которую он основал в 1993 году и которая вызывала споры как внутри страны, так и за рубежом из-за своей либеральной, продемократической повестки дня.

Представители фонда сообщили во вторник Wall Street Journal, что Сорос приступил к масштабным финансовым влияниям в 2015 году, когда его богатство оценивалось в 24,2 миллиарда долларов.

Фонд Сороса сейчас имеет самый большой целевой капитал в США, после фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Это также один из самых презираемых в мире фондов. Сороса обвиняют в том, что он использует свой фонд в целях свержения правительств и подрыва национальных государств за рубежом. Внутри США фонд получил плохую репутацию из-за своей работы с группами, поддерживающими аборты и движение «Черные жизни важны» — две весьма политизированные проблемы.

Крупномасштабные пожертвования Сороса фонду до сих пор не обнародованы.

Даже Forbes, который отслеживает финансовое положение самых богатых людей мира, пропустил пожертвования при составлении своего ежегодного списка миллиардеров. По состоянию на вторник, Сорос по-прежнему числится на 38-м месте среди богатейших людей в мире с состоянием 23 млрд долларов. Сейчас он, вероятно, значительно опустился в списке. И продолжит опускаться в будущем. Как сообщает WSJ, Сорос, пока жив или после смерти, планирует пожертвовать большую часть оставшегося богатства.

Фонд Сороса является частной благотворительной организацией, которая управляет более чем 40 фондами и организациями по всему миру, с целью создания «ярких и толерантных демократий, правительств которых подотчетны своим гражданам».

Но некоторые считают, что фонд вмешивается в дела суверенных держав.

Только в этом году фонд Сороса обвинили в финансировании групп, провоцирующих беспорядки в Македонии, Экваториальной Гвинее и Польше.

Произраильские группы особенно возмущены деятельностью фонда за финансирование двух групп активистов, «Адала» и «И'лам», которые выступают против Израиля.

Сороса также связывают с перевозкой ближневосточных мигрантов по морю в Европу.

Сорос основал институт «Открытое общество», пережив нацистский и коммунистический режим в Венгрии. После того, как в 1947 году он сбежал из Венгрии и начал зарабатывать свои миллиарды, Сорос решил помочь людям путем содействия установлению демократий.

Одной из первых программ, которую он профинансировал в 1984 году, была инициатива установить фотокопировальные аппараты в университетах и библиотеках его родной страны Венгрии, чтобы нарушить контроль правительства над информацией.

Политически прогрессивные благотворительные цели Сороса в Америке также сделали его предметом критики. Сорос также жертвует крупные суммы Демократической партии, в ходе предвыборной кампании Хиллари Клинтон 2016 года он пожертвовал 8 млрд долларов. Когда Дональд Трамп выиграл, фонд Сороса пообещал потратить 10 миллионов долларов на борьбу с преступлениями на почве ненависти, число которых возросло во время предвыборной гонки.