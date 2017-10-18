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Киркук, 18 октября. По данным ООН из провинции Киркук, занятого федеральным правительством Ирака, бежали тысячи курдов.

Представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефана Духаррик заявил, что из-за военных действий в северной части Ирака провинцию Киркук покинули тысячи курдских семей, которые опасаются за свои жизни. Наибольшую угрозу представляют бойцы иракской милиции «Хашд аш-Шааби», сообщают курдские источники, которые не раз угрожали мирному населению на спорных территориях.

Киркук, который был многоэтничным регионом, стал домом для курдов туркоманов и арабов. Во время нападения боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация) в 2014 году иракская армия бежала из провинции, и освобождать Киркук пришлось курдским силам пешмерга. После полной зачистки курды отказались покидать освобожденный регион, что спровоцировало нападение со стороны армии Ирака и ополчения «Хашд аш-Шааби».

1 Организация запрещена на территории РФ.