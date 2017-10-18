Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок Швеции

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Стокгольм, 18 октября. Неизвестные взорвали входную дверь полицейского участка в шведском городе Хельсингборг, сообщается на сайте полиции.

Инцидент произошел в ночь на 18 октября.

«Вход в полицейский участок был взорван, причинен значительный ущерб. Что именно взорвалось, неизвестно», — отмечается в сообщении.

По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

В данный момент техники уже осмотрели место происшествия. Кроме того, там работают судмедэксперты.

На радио Швеции сообщили, что силой взрыва в здании участка и даже в здании напротив, разбилось несколько окон. Это также можно увидеть на кадрах распространенного в Сети видео с места взрыва.

Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, устроивших подрыв.