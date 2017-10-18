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Происшествия
Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок Швеции
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    Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок Швеции

    11:21  18 Октября 2017
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    Мощный взрыв прогремел у входа в полицейский участок Швеции

    Стокгольм, 18 октября. Неизвестные взорвали входную дверь полицейского участка в шведском городе Хельсингборг, сообщается на сайте полиции.

    Инцидент произошел в ночь на 18 октября.

    «Вход в полицейский участок был взорван, причинен значительный ущерб. Что именно взорвалось, неизвестно», — отмечается в сообщении.

    По предварительной информации, в результате взрыва никто не пострадал.

    В данный момент техники уже осмотрели место происшествия. Кроме того, там работают судмедэксперты.

    На радио Швеции сообщили, что силой взрыва в здании участка и даже в здании напротив, разбилось несколько окон. Это также можно увидеть на кадрах распространенного в Сети видео с места взрыва.

    Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников, устроивших подрыв.

    Автор: Алексей Громов
    #взрыв #швеция
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