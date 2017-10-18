Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
Общество
Строительство скоростной магистрали Москва — Казань может закончиться во Владимире
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Строительство скоростной магистрали Москва — Казань может закончиться во Владимире

    11:34  18 Октября 2017
    57

    Строительство скоростной магистрали Москва — Казань может закончиться во Владимире

    Москва, 18 октября. Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Казань могут сначала проложить только до Владимира. Продление ее до Казани обсудят позже.

    Такое решение приняли на совещании зампреда правительства Аркадия Дворковича в сентябре, сообщают «Ведомости».

    Строительство ВСМ на участке Москва – Владимир планируют завершить к 2023 году. По словам, министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, для правительства в приоритете дорога до Казани, но, возможно, проект будут реализовывать поэтапно.

    Источники «Ведомостей», близкие к РЖД, сообщают, что строительство скоростной магистрали до столицы Татарстана потребует дополнительных средств из бюджета. Эксперты оценили стоимость работ в 1,3 трлн рублей.

    Разработку проекта ВСМ Москва – Казань начали в 2013 году. Скоростная магистраль должна сократить время в пути до Владимира до 56 минут, до Казани – до 3 часов 17 минут.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #ржд #транспорт #всм
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19 18 Октября 2017 364

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017
        27755

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20444

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81195

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67862
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        376
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        17017
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1425
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27755