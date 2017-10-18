Строительство скоростной магистрали Москва — Казань может закончиться во Владимире

В Избранное

Москва, 18 октября. Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва – Казань могут сначала проложить только до Владимира. Продление ее до Казани обсудят позже.

Такое решение приняли на совещании зампреда правительства Аркадия Дворковича в сентябре, сообщают «Ведомости».

Строительство ВСМ на участке Москва – Владимир планируют завершить к 2023 году. По словам, министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, для правительства в приоритете дорога до Казани, но, возможно, проект будут реализовывать поэтапно.

Источники «Ведомостей», близкие к РЖД, сообщают, что строительство скоростной магистрали до столицы Татарстана потребует дополнительных средств из бюджета. Эксперты оценили стоимость работ в 1,3 трлн рублей.

Разработку проекта ВСМ Москва – Казань начали в 2013 году. Скоростная магистраль должна сократить время в пути до Владимира до 56 минут, до Казани – до 3 часов 17 минут.