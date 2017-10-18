Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
Общество
Видеодайджест новостей 18 октября 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей 18 октября 2017 года

    11:15  18 Октября 2017  /обновлено: 11:28  18 Октября 2017
    72

    Видео-дайджест последних событий за 18 октября 2017 года. ФАН-ТВ

    В Киеве возвели палаточный городок. США собираются вызвать нестабильность на юге Сирии. В социальных сетях продолжают выражать соболезнования родным и близким Дмитрия Марьянова. Обзор последних новостей — в видеодайджесте Федерального агентства новостей.

    Страсти в Киеве

    Вопреки сопротивлению полиции палаточный лагерь прямо под стенами киевской Рады разбили бойцы батальона «Донбасс» и другие украинские активисты. Протестующие со щитами перегородили часть улицы Михаила Грушевского у Мариинского парка и даже подогнали к палаткам полевую кухню. Они хотят дождаться заседания украинского парламента по вопросу отмены депутатской неприкосновенности 19 октября.

    Вчера во время столкновений митингующих с полицией пострадали два человека. Их доставили в городские больницы.

    Нестабильность на юге САР

    Вызвать нестабильность на юге Сирии собираются Соединенные Штаты. Командование вооруженных сил США готовит несколько группировок боевиков на юге страны. Об этом сообщает источник ФАН.

    Вашингтон собирается создать базу подготовки радикалов у лагеря беженцев Ар-Рукбан и пограничного пункта «Ат-Танф». Всего в этой группировке боевиков может появиться до тысячи человек.

    Возвращение к мирной жизни

    Тем временем жители Сирии постепенно возвращаются к мирной жизни. Там продолжают восстанавливать школы и детские сады. Об этом заявил вчера заместитель командующего российской военной группировкой на территории страны генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

    К этому моменту в городе Хомс начала работать школа на две тысячи восемьсот мест. И в населенном пункте Атиль уже восстановили детский сад на 200 мест. В эти учреждения уже привезли учебники и материалы, нужные для занятий с детьми.

    Дань памяти

    Пользователи социальных сетей продолжают выражать соболезнования родным и близким Дмитрия Марьянова. Поклонники пишут на своих страницах стихи, посвященные актеру, публикуют фотографии и пишут теплые слова. Все это говорит о важности тех ролей и образов, которые он создал на театральной сцене и в кино. Дмитрий умер в машине по пути в больницу в воскресенье, 15 октября из-за отрыва тромба. Актера похоронят сегодня на Химкинском кладбище в Москве.

    Идеальная победа

    Московский Спартак разгромил СевИлью со счетом 5:1. Ни болельщики, ни даже руководство команды не ожидали такого грандиозного результата. Владелец Спартака Леонид Федун после матча заявил — такая победа станет историческим событием, которое запомнят надолго. За эту игру в рамках Лиги Чемпионов Спартак получит от УЕФА полтора миллиона евро. Футбольную битву на поле «Открытие Арены» в Москве наблюдало рекордное количество болельщиков. Почти 45 тысяч.

    На этом все, следите за новостями на страницах Федерального агентства новостей и ФАН-ТВ. Всего доброго.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #украина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19 18 Октября 2017 376

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017
        27755

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20444

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81196

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67862
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        388
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        17032
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1427
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27755