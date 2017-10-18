Видеодайджест новостей 18 октября 2017 года

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В Киеве возвели палаточный городок. США собираются вызвать нестабильность на юге Сирии. В социальных сетях продолжают выражать соболезнования родным и близким Дмитрия Марьянова. Обзор последних новостей — в видеодайджесте Федерального агентства новостей.

Страсти в Киеве

Вопреки сопротивлению полиции палаточный лагерь прямо под стенами киевской Рады разбили бойцы батальона «Донбасс» и другие украинские активисты. Протестующие со щитами перегородили часть улицы Михаила Грушевского у Мариинского парка и даже подогнали к палаткам полевую кухню. Они хотят дождаться заседания украинского парламента по вопросу отмены депутатской неприкосновенности 19 октября.

Вчера во время столкновений митингующих с полицией пострадали два человека. Их доставили в городские больницы.

Нестабильность на юге САР

Вызвать нестабильность на юге Сирии собираются Соединенные Штаты. Командование вооруженных сил США готовит несколько группировок боевиков на юге страны. Об этом сообщает источник ФАН.

Вашингтон собирается создать базу подготовки радикалов у лагеря беженцев Ар-Рукбан и пограничного пункта «Ат-Танф». Всего в этой группировке боевиков может появиться до тысячи человек.

Возвращение к мирной жизни

Тем временем жители Сирии постепенно возвращаются к мирной жизни. Там продолжают восстанавливать школы и детские сады. Об этом заявил вчера заместитель командующего российской военной группировкой на территории страны генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

К этому моменту в городе Хомс начала работать школа на две тысячи восемьсот мест. И в населенном пункте Атиль уже восстановили детский сад на 200 мест. В эти учреждения уже привезли учебники и материалы, нужные для занятий с детьми.

Дань памяти

Пользователи социальных сетей продолжают выражать соболезнования родным и близким Дмитрия Марьянова. Поклонники пишут на своих страницах стихи, посвященные актеру, публикуют фотографии и пишут теплые слова. Все это говорит о важности тех ролей и образов, которые он создал на театральной сцене и в кино. Дмитрий умер в машине по пути в больницу в воскресенье, 15 октября из-за отрыва тромба. Актера похоронят сегодня на Химкинском кладбище в Москве.

Идеальная победа

Московский Спартак разгромил СевИлью со счетом 5:1. Ни болельщики, ни даже руководство команды не ожидали такого грандиозного результата. Владелец Спартака Леонид Федун после матча заявил — такая победа станет историческим событием, которое запомнят надолго. За эту игру в рамках Лиги Чемпионов Спартак получит от УЕФА полтора миллиона евро. Футбольную битву на поле «Открытие Арены» в Москве наблюдало рекордное количество болельщиков. Почти 45 тысяч.

На этом все, следите за новостями на страницах Федерального агентства новостей и ФАН-ТВ. Всего доброго.