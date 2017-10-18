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Общество
Жириновский объяснил, почему надо отменить новогодние каникулы
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    Жириновский объяснил, почему надо отменить новогодние каникулы

    11:23  18 Октября 2017
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    Жириновский объяснил, почему надо отменить новогодние каникулы

    Москва, 18 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в Российской Федерации лишние дни отпуска вместо новогодних праздников, чтобы граждане страны не злоупотребляли алкогольными напитками. 

    В качестве аргумента политик привел статистику, согласно которой «с 1 по 10 января от злоупотребления спиртным преждевременно умирают 20 тысяч человек».

    «Ну вот зачем это делать? Кто так делает? Госдума. Вы оставьте дни отдыха, но пускай это будет дополнительный отпуск, человек сам решит, когда отдыхать», — отметил Жириновский.

    Жириновский объяснил, почему надо отменить новогодние каникулы

    Он добавил, что в период новогодних каникул россияне начинают злоупотреблять алкоголем, потому что «они не заняты какой-то работой».

    Напомним, ранее российское правительство утвердило календарь выходных на будущий год. Так, граждан России ждут десятидневные «новогодние каникулы» с 30 декабря 2017 года по 8 января. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #алкоголь #жириновский #лдпр #праздники #новогодние каникулы #отпуск #общество
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