Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

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Киев, 18 октября. Палаточный лагерь протестующих под зданием парламента зажил своей жизнью – там кормят всех из полевой кухни, распределяют палки и щиты, а, возможно, и более серьезную амуницию, а также пытаются переагитировать полицейских, вставших в оцеплении у Верховной Рады.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) прошел по новому Майдану минувшей ночью и утром. Заметим, все это время активисты ожидали штурма палаточного лагеря, однако власть не решилась применить силу против нескольких сотен мужчин в камуфляже, представляющих несколько националистических объединений, крупнейшее из которых – «Национальный корпус», созданный на базе батальона «Азов».

Автомобильное движение по улице Грушевского остается перекрытым – там установлены палатки и разместились митингующие. Там же стоит полевая кухня.

Всю ночь и утро протестующие вели беседы с полицейскими из оцепления, пытаясь сагитировать их переходить на сторону восставших.

Один из полицейских стал объектом пристального внимания националистов, поскольку говорил на русском языке и его стали за это упрекать.

На видео ФАН можно услышать, как полицейского упрекают за русский язык. Затем с ним стали обсуждать, кто где воевал в АТО – выяснилось, что полицейский воевал под Марьинкой. В финале его стали укорять за то, что он уроженец Кавказа, выходец из Чечни, и это вынудило его ругаться русским матом на обидчиков.

Напомним, вчера, 17 октября, в Киеве возле здания Верховной Рады началась многотысячная акция протеста соратников бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили и других оппозиционных политиков и политических сил. Среди них - партия «Свобода», «Национальный корпус», «Самопомощь», «Гражданская позиция». В акции участвовали депутаты Мустафа Найем, Сергей Лещенко и другие.

Организаторы акции выдвинули три основных требования к Петру Порошенко и парламенту: отмена депутатского иммунитета; создание антикоррупционного суда; отмена мажоритарной системы выборов, открытые списки партий. В случае, если власть не отреагирует на эти требования, Михаил Саакашвили призывает добиваться отставки Порошенко.