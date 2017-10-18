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Поклонская ответила адвокату Учителя, назвавшему ее «украинской женщиной»
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    Поклонская ответила адвокату Учителя, назвавшему ее «украинской женщиной»

    12:14  18 Октября 2017
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    Поклонская «похоронила за плинтусом» адвоката Учителя за слова о ее украинском прошлом

    Москва, 18 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на выпад адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина, который заявил ранее о том, что «русское мышление ей не близко». Так, в ответ на обращение Поклонской к генпрокурору Добрынин сказал, что «Наталья Владимировна — по духу женщина украинская, а не русская».

    Депутат отметила, что обращалась вовсе не к Добрынину. По ее словам, адвокат Учителя однажды уже «похвалил по-отечески генерального прокурора «за объективность», а сейчас Добрынин и вовсе пытается ответить за генпрокурора.

    «Определитесь, чей вы адвокат?» — обратилась Поклонская к Добрынину.

    Поклонская также прокомментировала заявление адвоката, считающего, что фильм Учителя «Матильда» — доброе кино о любви. Так, депутат призвала Добрынина подробнее ознакомиться с оценкой фильма РПЦ и лично Патриарха Кирилла. После этого Добрынин убедится, что «Матильда» — вовсе не добрый фильм.

    Говоря о высказывании адвоката о ее происхождении, Поклонская отметила, что «сведение аргументов к национальности своего оппонента является самым низким и не достойным любого уважающего себя человека». Депутат напомнила, что произошедшее на Украине не было инициировано украинским народом.

    «Наш президент сказал, что «…украинский и русский народ — они просто близкие родственники. Это практически одно и то же, — процитировала Поклонская высказывание российского лидера Владимира Путина. — Таким образом, г-н Добрынин своими националистическими выпадами просто похоронил себя за плинтусом порядочности».

    Напомним, ранее Поклонская опубликовала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором попросила отозвать прокатное удостоверение у киноленты режиссера Алексея Учителя «Матильда», а также признать его экстремистским материалом.

    Автор: Тимур Румянцев
    #поклонская #матильда #учитель
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