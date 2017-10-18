Сирия сегодня: Ракка освобождена от ИГИЛ на 90%, США ищут точки соприкосновения с РФ

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Сирия, 18 октября. Около 90 процентов города Ракка освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Соединенные Штаты ищут точки соприкосновения с Российской Федерацией по Сирийской Арабской Республике (САР). Организация Объединенных Наций (ООН) готова доставить гуманитарную помощь в Ракку, когда позволят условия безопасности. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Разрушенный город

Около 90 процентов города Ракка освобождено от «Исламского государства», но зачистка все еще продолжается. Об этом РИА Новости рассказал представитель международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

«Мы знаем о сообщениях, что ИГ1 было нанесено поражение в Ракке. Тем не менее, операции по зачистке продолжаются, и мы ожидаем, что «Демократические силы Сирии» (SDF, — Прим. ФАН) будут бить по оставшимся очагам сопротивления, пока очищают оставшиеся примерно 10 процентов города», — уточнил представитель коалиции.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон продолжит поддерживать SDF с использованием разведданных, авиаударов и консультаций по военным вопросам.

Доставка гумпомощи

ООН готова доставить гуманитарную помощь в Ракку после завершения операции по освобождению города, но только в том случае, если будут обеспечены безопасные условия работы. С таким заявлением выступил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы осведомлены о сообщениях, что «Демократические силы Сирии» взяли полный контроль над городом Ракка, последние остающиеся в городе мирные жители были эвакуированы за последние дни», — заявил Дюжаррик.

При этом он отметил, что ООН не имеет возможности самостоятельно проверить ситуацию из-за отсутствия доступа.

Точки соприкосновения

Соединенные Штаты продолжают взаимодействовать с РФ в САР и искать точки соприкосновения в области борьбы с «Исламским государством»1 и восстановления страны после ее освобождения от террористических формирований. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт.

«США продолжают общаться с Россией. Мы не будем отрицать это. По поводу прекращения огня, например. Он поддерживался по большей степени, начиная со 2 июля. Это позволило коалиции направить свои силы в этом направлении, направить гуманитарную помощь и персонал. И это гигантский шаг — помочь поставкам воды, обеспечить гуманитарную помощь, вернуть электричество в дома, детей в школу», — уточнила представитель Госдепа.

Науэрт добавила, что Соединенные Штаты будут двигаться в этом направлении со своими партнерами по коалиции и с Российской Федерацией. Кроме того, она подчеркнула, США будут искать области общих интересов один на один с РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.