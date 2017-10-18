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Украина
Киевский завод уличили в производстве опасных для жизни военных БТР
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    Киевский завод уличили в производстве опасных для жизни военных БТР

    11:30  18 Октября 2017
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    уКиевский завод уличили в производстве опасных для жизни военных БТР

    Киев, 18 октября. Киевский бронетанковый завод на протяжении нескольких лет закупал некачественную сталь для производства БТРов. Вместо сертифицированной европейской стали на завод закупали полупродукт — незакаленную сталь, об этом сегодня пишут украинские СМИ. 

    Сообщается, что с ноября 2015 года на закупку стали для корпусов БТРов было потрачено более 57 миллионов гривен. Металл должен был быть изготовлен в Бельгии, однако, как полагает национальное антикоррупционное бюро, сталь для военных машин была изготовлена на Лозовском ковально-механическом заводе. Ее функциональные качества вызывают у экспертов вопросы: она менее пулеустойчива, что угрожает жизни военнослужащих. 

    Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила президента Порошенко в передаче ВСУ партии бракованных бронетранспортеров.

    Автор: Федор Веснин
    #украина #брак #бтр
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