Киевский завод уличили в производстве опасных для жизни военных БТР

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Киев, 18 октября. Киевский бронетанковый завод на протяжении нескольких лет закупал некачественную сталь для производства БТРов. Вместо сертифицированной европейской стали на завод закупали полупродукт — незакаленную сталь, об этом сегодня пишут украинские СМИ.

Сообщается, что с ноября 2015 года на закупку стали для корпусов БТРов было потрачено более 57 миллионов гривен. Металл должен был быть изготовлен в Бельгии, однако, как полагает национальное антикоррупционное бюро, сталь для военных машин была изготовлена на Лозовском ковально-механическом заводе. Ее функциональные качества вызывают у экспертов вопросы: она менее пулеустойчива, что угрожает жизни военнослужащих.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко обвинила президента Порошенко в передаче ВСУ партии бракованных бронетранспортеров.