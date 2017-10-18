Подарок товарищу Си: зачем Путин подписал указ о санкциях против КНДР

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Сограждане, Отечество в опасности: случился очередной «Путинслил»! На этот раз — «слита» Северная Корея! 14 октября президент России подписал указ №484 «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 2321 от 30 ноября 2016 года» — и присоединился к санкциям против КНДР.

Чем вызвал ожидаемую бурю возмущения в кругах, именующих себя патриотическими. Мол, почему это Россия, которая сама находится под санкциями «коллективного Запада», по решению своего президента вводит санкции против маленькой, но гордой «страны чучхе»?! Чей лидер Ким Чен Ын смело бросает ракетно-ядерный вызов самим США, испытывая то атомные, то «водородные» бомбы и активно пуляя своими ракетами через Японские острова все ближе к острову Гуам, а там, глядишь, и до Гавайев недалеко, и тихоокеанское побережье, с его лос-анджелесами и сан-францисками все ближе…

Кто-то припоминает «сдачу Ливии в президентство Дмитрия Медведева». Кто-то задается глубокомысленным вопросом о том, что же заставило Владимира Путина слить КНДР именно сейчас, почти через десять месяцев после того, как была принята указанная выше резолюция ООН. Кто-то говорит о том, что российская «стратегия в отношении Северной Кореи не до конца понятна, очень противоречива и непривычна с точки зрения традиционного подхода к дипломатии».

Слаженность столь многоголосого хора, ставшая совершенно явной за истекшие несколько дней, вызывает удивление, граничащее с восхищением: надо же, как все «ультрапатриоты» взвились — не хуже чем «либералы» от телесериала «Спящие». Могут же, если захотят! Хотя — что им Гекуба, то есть Корея? И что они Корее?

Ведь создается такое впечатление, что самого путинского указа они не читали. Или сделали вид, что не читали. Или просматривали согласно старой репризе: «Здесь читаем, здесь не читаем, здесь селедку заворачивали…» А уж про то, чтобы правильно или хоть как-то сложить политические «два плюс два», даже речи в данном случае не идет. Как говорил тот же Путин: «Скучно, девочки!»

Истина в деталях

Поскольку комментарии официальных лиц по данному поводу достаточно однотипны и концентрируются на необходимости соблюдать резолюции ООН (принятые, кстати, лишь потому, что ни Россия, ни Китай не использовали свое право вето, проголосовав — и не единожды — «за» санкции против КНДР), наверное, все же стоит сначала прочитать текст путинского указа, а затем сопоставить его с некоторыми сопутствующими по времени и по смыслу внешнеполитическими событиями. И тогда сами собой обнаружатся весьма любопытные нюансы.

Например, что установленные ранее квоты на продажу КНДР угля и железной руды расширяются — разумеется, если они происходят «в целях обеспечения средств к существованию граждан Корейской Народно-Демократической Республики и не связаны с получением доходов для осуществления ядерной программы КНДР или ее программы по баллистическим ракетам, либо других видов деятельности, запрещенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН».

По углю расширение весьма существенное — с 1 метрических тонн до 7,5 миллионов метрических тонн. В долларах это выглядит еще «круче»: с 53,5 до 400,8 млн долл. Кстати, Китай в апреле 2017 года, после визита Си Цзиньпина в США и его переговоров с Дональдом Трампом, официальный импорт угля из Северной Кореи, где закупал до 2 млн тонн ежемесячно, прекратил. То же самое касается и запрета СБ ООН на экспорт железной руды, который путинский указ игнорирует чуть менее, чем полностью.

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Зато жесткие санкции действительно вводятся по поводу цветных и драгоценных металлов, логистики, предметов роскоши и тому подобной «мелочи» из «страны чучхе», а также поставок российских оборонных и двойного назначения технологий и оборудования. Особый упор сделан на ограничение финансовой и, ответственно, разведывательной активности КНДР за рубежом, включая юрисдикцию РФ.

Кстати, в КНР также заявили о сворачивании деятельности всех северокорейских фирм на своей территории. Впрочем, если Комитет Совбеза ООН что-то запрещенное для Северной Кореи в каждом конкретном случае разрешит, то действие путинского указа на эти исключения вообще не распространяется.

Тоннели жизни

Наверное, стоит заметить, что указ был подписан тогда, когда в Китае завершился предваряющий XIX съезд КПК пленум ее Центрального комитета, а в России находились с официальным визитом делегация Верховного народного собрания КНДР, которая принимала участие в Ассамблее межпарламентского союза в Санкт-Петербурге, а также делегация студентов, прибывшая на XIX Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Чуть ранее, в конце сентября, Москву с официальным визитом посетил руководитель отдела американских отношений МИД Северной Кореи Чо Сон Хи. И он же планирует повторный визит в российскую столицу в ближайшее время, уже после подписания путинского указа.

Так о чем же все это говорит? Все это говорит о том, что Москва и Пекин пришли к определенному консенсусу в своих отношениях с Пхеньяном, по-новому разделив «сферы ответственности» и существенно ограничив вероятную «ракетно-ядерную самодеятельность» товарища Ким Чен Ына, который напрямую «заелся» с президентом США.

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До прямого ввода частей НОАК в КНДР дело пока не дошло, но шестиполосное шоссе к китайско-северокорейской границе строится ударными темпами, работу «тоннелей жизни» никто не останавливал и не прекращал, по итогам 2017 года ожидается рекордный рост экономики КНДР на уровне 5% ВВП, что выше и прошлогодних показателей (3,6%), и темпов роста Южной Кореи (2,3%).

Так что критики путинского указа, можно сказать, в чем-то и правы: «слышали звон, да не знали, где он». Ведь российский президент тем самым действительно «слил» КНДР, признав ее (временно) в основном китайским «протекторатом» и сделав тем самым «царский» подарок Си Цзиньпину к XIX съезду КПК, но оставив себе исключительные права в отношениях с Пхеньяном.