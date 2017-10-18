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Технологии
Металлурги Магнитогорска займутся 3D-печатью в «Сколково»
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    Металлурги Магнитогорска займутся 3D-печатью в «Сколково»

    11:13  18 Октября 2017
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    Металлурги Магнитогорска займутся 3D-печатью в «Сколково»

    Москва, 18 октября. Магнитогорский металлургический комбинат совместно с фондом «Сколково» открывает технопарк собственного следовательского центра ММК.

    Накануне соглашение было подписано генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым и президентом фонда Виктором Вексельбергом.

    В течение трех лет ММК инвестирует в Центр около 30 млн рублей. Эти деньги пойдут на реализацию нескольких инновационных проектов, сообщает Ura.Ru.

    Ожидается, что на новой площадке появится проект создания центра оперативной 3D-печати сложных деталей и узлов технологического оборудования.

    В центре будут разрабатываться инновационные решения для ремонта и обслуживание производственных мощностей ПАО «ММК». Эксперты будут искать и внедрять в производство инновационные решения в области технологий, энергосбережения, экологии и техники безопасности.

    Автор: Алексей Громов
    #сколково
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