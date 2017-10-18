Хама: на севере провинции обнаружена фабрика по производству взрывчатки

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Хама, 18 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков несколько стратегических районов на севере Хамы.

По данным сирийского информационного агентства «САНА» сирийская армия обнаружила в одном из населенных пунктов провинции крупный склад самодельных взрывных устройств, а также лабораторию террористов по производству взрывчатки. В данный момент военные инженеры обследуют каждую улицу и дом на предмет «закладок» боевиков. Войска смогут полностью занять города только после полного обезвреживания строений и дорог.

Отмечается, что в северной части региона продолжаются столкновения боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (запрещены в России), которые поочередно захватывают друг у друга небольшие населенные пункты. «Воины Халифата» чаще терпят поражение, так как находятся в отрыве от своих основных сил после закрытия Акербатского «котла».

1 Организация запрещена на территории РФ.