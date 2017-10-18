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Хама: на севере провинции обнаружена фабрика по производству взрывчатки
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    Хама: на севере провинции обнаружена фабрика по производству взрывчатки

    11:10  18 Октября 2017
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    Хама: на севере провинции обнаружена фабрика по производству взрывчатки

    Хама, 18 октября. Правительственные войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков несколько стратегических районов на севере Хамы.

    По данным сирийского информационного агентства «САНА» сирийская армия обнаружила в одном из населенных пунктов провинции крупный склад самодельных взрывных устройств, а также лабораторию террористов по производству взрывчатки. В данный момент военные инженеры обследуют каждую улицу и дом на предмет «закладок» боевиков. Войска смогут полностью занять города только после полного обезвреживания строений и дорог.

    Отмечается, что в северной части региона продолжаются столкновения боевиков террористических группировок «Джебхат ан-Нусра1» и «Исламское государство1» (запрещены в России), которые поочередно захватывают друг у друга небольшие населенные пункты. «Воины Халифата» чаще терпят поражение, так как находятся в отрыве от своих основных сил после закрытия Акербатского «котла».

    Хама: на севере провинции обнаружена фабрика по производству взрывчатки

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #хама #склад #лаботатория
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