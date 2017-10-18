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Ученые нашли подходящее место для создания колонии на Луне
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    Ученые нашли подходящее место для создания колонии на Луне

    11:18  18 Октября 2017
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    Ученые нашли подходящее место для создания колонии на Луне

    Токио, 18 октября. Исследователи из японского космического агентства заявили, что нашли самую подходящую локацию для создания лунной базы - огромную пещеру, расположенную под дном кратера Мариус, который находится на видимой стороне Луны. Пещеру обнаружил исследовательский аппарат Kaguya (SELENE), который был выведен на орбиту луны японским аэрокосмическим агентством JAXA.

    Японские ученые до сих пор продолжают исследовать данные, полученные аппаратом Kaguya, который находился на орбите Луны с 2007 по 2009 год. Под поверхностью расположенного в восточной части лунного Океана бурь кратера Мариус аппаратура сателлита выявила пещеру длиной около 50 километров. Пещера, представляющая собой остатки древней лавовой трубки, вероятнее всего имеет плоский пол - что сильно облегчит работу тем, кто будет ее осваивать.

    Ученые нашли подходящее место для создания колонии на Луне

    Как пишет «Ньюинформ», эксперты считают, что данная лавовая трубка образовалась около 3,5 млрд лет, когда Луна еще была «горячей». В JAXA уверены, что ее можно освоить, герметично закрыв все выходы, заполнив кислородом и устроив там обогрев — а «крыша» пещеры защитит обитателей от солнечной радиации и перепадов температуры.

    Автор: Валентин Меликов
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