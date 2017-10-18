Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
Происшествия
СК РФ проверяет информацию об отказе скорой ехать к умирающему ребенку в Пензе
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    СК РФ проверяет информацию об отказе скорой ехать к умирающему ребенку в Пензе

    10:51  18 Октября 2017
    62

    СК РФ проверяет информацию об отказе скорой ехать к умирающему ребенку в Пензе

    Пенза, 18 октября. Управление СК РФ начало проверку после сообщения об отказе диспетчера скорой выезжать на помощь ребенку, сбитому на дороге, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Инцидент произошел в городе Заречный 12 октября.

    Как стало известно, легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе девятилетнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте. По словам детского омбудсмена региона Елены Столяровой, погибший мальчик вместе со старшим братом возвращался с танцевального кружка. На пешеходном переходе он побежал чуть вперед — и его сбила машина, передает агентство РИА Новости.

    Один из очевидцев происшествия попытался вызвать скорую помощь города Заречный, однако диспетчер отказался направлять бригаду, заявив, что на территории ДТП их учреждение не работает.

    Прибывшие на место сотрудники скорой помощи города Пензы констатировали смерть мальчика.

    Автор: Дима Оленин
    #дтп #скорая
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19 18 Октября 2017 376

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017
        27755

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20444

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81196

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67862
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        388
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        17032
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1427
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27755