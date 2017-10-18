СК РФ проверяет информацию об отказе скорой ехать к умирающему ребенку в Пензе

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Пенза, 18 октября. Управление СК РФ начало проверку после сообщения об отказе диспетчера скорой выезжать на помощь ребенку, сбитому на дороге, сообщает пресс-служба ведомства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Инцидент произошел в городе Заречный 12 октября.

Как стало известно, легковой автомобиль сбил на пешеходном переходе девятилетнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте. По словам детского омбудсмена региона Елены Столяровой, погибший мальчик вместе со старшим братом возвращался с танцевального кружка. На пешеходном переходе он побежал чуть вперед — и его сбила машина, передает агентство РИА Новости.

Один из очевидцев происшествия попытался вызвать скорую помощь города Заречный, однако диспетчер отказался направлять бригаду, заявив, что на территории ДТП их учреждение не работает.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи города Пензы констатировали смерть мальчика.