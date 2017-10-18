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Москва, 18 октября. РФ не будет сокращать группировку войск на базах «Хмеймим» и «Тартус» после окончания операции в Сирии, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что военная операция, направленная против террористических группировок в Сирийской арабской республике, может завершиться уже к концу текущего года, однако Россия после этого не станет сокращать группировку войск в САР.

Сенатор подчеркнул, что на авиабазе ВКС РФ «Хмеймим» останутся 34 боевых самолета, убирать их из Сирии нет смысла. Ранее сообщалось, что в «Хмеймиме» базируются новейшие бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С. 720-й пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ продолжит поддерживать постоянную группировку российских кораблей в Средиземном море.