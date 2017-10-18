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Появилось видео с пьяным водителем «Газели» без трусов, устроившим ДТП в Петербурге
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    Появилось видео с пьяным водителем «Газели» без трусов, устроившим ДТП в Петербурге

    11:07  18 Октября 2017  /обновлено: 11:09  18 Октября 2017
    389

    Появилось видео с пьяным водителем «Газели» без трусов, устроившим ДТП в Петербурге

    Санкт-Петербург, 18 октября. Водитель грузового фургона без трусов стал виновником дорожной аварии на КАД в Петербурге. Как стало известно, ДТП случилось накануне примерно в 19.00 на 74-м км автомагистрали.

    Водитель «Газели» допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. На место прибыли правоохранители, который установили, что виновник аварии и его пассажир, который находился в кабине, находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель находился за рулем без нижнего белья.

    Точной информации о пострадавших пока не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Прикамье пьяный водитель устроил, в результате которого погибла пассажирка.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #дтп #петербург #кад
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