Появилось видео с пьяным водителем «Газели» без трусов, устроившим ДТП в Петербурге

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Санкт-Петербург, 18 октября. Водитель грузового фургона без трусов стал виновником дорожной аварии на КАД в Петербурге. Как стало известно, ДТП случилось накануне примерно в 19.00 на 74-м км автомагистрали.

Водитель «Газели» допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Polo. На место прибыли правоохранители, который установили, что виновник аварии и его пассажир, который находился в кабине, находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель находился за рулем без нижнего белья.

Точной информации о пострадавших пока не поступало. В настоящее время выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что в Прикамье пьяный водитель устроил, в результате которого погибла пассажирка.