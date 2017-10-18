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Украина
Экс-депутат Рады разозлил соотечественников, назвав Украину террористической организацией
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    Экс-депутат Рады разозлил соотечественников, назвав Украину террористической организацией

    11:10  18 Октября 2017
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    Блогеры «Незалежной» возмущены: соотечественник назвал Украину террористической организацией в эфире российского канала

    Киев, 18 октября. Бывший нардеп Украины Петр Симоненко в эфире телеканала «Россия 1» назвал свою страну террористической организацией.

    Экс-глава украинской Коммунистической партии, ныне запрещенной на Украине, Петр Симоненко, выступая на политическом ток-шоу на российском канале, заявил, что Украина «использует принципы террористической организации».

    «На народ Украины они абсолютно сегодня не обращают внимания, они естественно используют принципы террористической организации, которая называется государством Украина. И запугивают постоянно людей», — сказал Симоненко.

    Видео выложил в своем Facebook блогер Сергей Запорожский, предложив подать на Симоненко в суд. Украинские пользователи Интернета возмутились высказыванием бывшего политика об Украине.

    Автор: Юлия Кошкина
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