Экс-депутат Рады разозлил соотечественников, назвав Украину террористической организацией

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Киев, 18 октября. Бывший нардеп Украины Петр Симоненко в эфире телеканала «Россия 1» назвал свою страну террористической организацией.

Экс-глава украинской Коммунистической партии, ныне запрещенной на Украине, Петр Симоненко, выступая на политическом ток-шоу на российском канале, заявил, что Украина «использует принципы террористической организации».

«На народ Украины они абсолютно сегодня не обращают внимания, они естественно используют принципы террористической организации, которая называется государством Украина. И запугивают постоянно людей», — сказал Симоненко.

Видео выложил в своем Facebook блогер Сергей Запорожский, предложив подать на Симоненко в суд. Украинские пользователи Интернета возмутились высказыванием бывшего политика об Украине.