Стало известно название нового фильма про главного героя «Звездных войн»

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Лос-Анджелес, 18 октября. Режиссер спин-оффа о приключениях молодого Хана Соло, одного из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн», Рон Ховард анонсировал название фильма и объявил о завершении его съемок.

Видеообращение к фанатам появилось на странице в Instagram Ховарда.

Ok, so here's a special message as we wrap production! #starwars A post shared by RealRonHoward (@realronhoward) on Oct 17, 2017 at 9:04am PDT

«Надеюсь, нашим фанатам понравились фото с площадки, которые я делал во время съемок... мы уже можем назвать фильм?» — спросил режиссер на видео.

Затм в кадре появляются мохнатые лапы, которые передают Ховарду табличку с названием фильма Solo: A Star Wars Story («Соло: История «Звездных войн» — прим. ред.).

Напомним, что премьера спин-оффа по «Звездным войнам» запланирована на 2018 год. Главные роли в картине достались Олдену Эренрайку, Вуди Харрельсону, Дональду Гловеру и Эмилии Кларк, передает телеканал «360».