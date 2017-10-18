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Стало известно название нового фильма про главного героя «Звездных войн»
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    Стало известно название нового фильма про главного героя «Звездных войн»

    10:37  18 Октября 2017
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    Стало известно название нового фильма про главного героя «Звездных войн»

    Лос-Анджелес, 18 октября. Режиссер спин-оффа о приключениях молодого Хана Соло, одного из ключевых персонажей вселенной «Звездных войн», Рон Ховард анонсировал название фильма и объявил о завершении его съемок.

    Видеообращение к фанатам появилось на странице в Instagram Ховарда.

     

    Ok, so here's a special message as we wrap production! #starwars

    A post shared by RealRonHoward (@realronhoward) on

    «Надеюсь, нашим фанатам понравились фото с площадки, которые я делал во время съемок... мы уже можем назвать фильм?» — спросил режиссер на видео.

    Затм в кадре появляются мохнатые лапы, которые передают Ховарду табличку с названием фильма Solo: A Star Wars Story («Соло: История «Звездных войн» — прим. ред.).

    Напомним, что премьера спин-оффа по «Звездным войнам» запланирована на 2018 год. Главные роли в картине достались Олдену Эренрайку, Вуди Харрельсону, Дональду Гловеру и Эмилии Кларк, передает телеканал «360».

     

    Автор: Дима Оленин
    #звездные войны #хан соло
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