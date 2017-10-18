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Россия и Китай предложили ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе
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    Россия и Китай предложили ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе

    10:41  18 Октября 2017
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    Россия и Китай предложили ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе

    Москва, 18 октября. Россия и Китай разработали проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе и предложили его на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН. Основная цель проекта – предотвращение гонки вооружений во внеземном пространстве.

    Об этом на заседании 1-го комитета Генеральной Ассамблеи рассказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Он призвал иностранных коллег поддержать российско-китайскую инициативу, сообщает ТАСС.

    «Установить надежный и эффективный барьер на пути гонки вооружений в космическом пространстве возможно только через юридически обязывающие договоренности», — заявил Ермаков.

    Положить начало таким договоренностям, по мнению дипломата, может российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Он был представлен еще в 2008 году, но, по словам представителя МИД, обсуждение документа блокировалось.

    Россия и Китай предложили ООН проект резолюции о неразмещении первыми оружия в космосе

    Ермаков подчеркнул, что в договоре прописано все необходимое для предотвращения любых силовых действий в космосе.

    «У нас с вами нет только одного — желания наших западных партнеров совместно со всеми странами ООН по решению проблемы предотвращения гонки вооружения в космическом пространстве», — заключил он.

    В настоящий момент на Конференции по разоружению в Женеве Россия продолжает работать над запуском переговоров по разработке юридического инструментария, который сможет предотвратить военные действия в космосе.

    Владимир Ермаков отметил, что пока ситуация на Конференции не изменилась, поэтому сейчас работу по предотвращения гонки вооружений во внеземном пространстве нужно проводить в формате группы правительственных экспертов ООН. Для этого, по его словам на рассмотрение Генеральной Ассамблеи и был внесен российско-китайский проект соответствующей резолюции.

    Предотвращение гонки вооружений – одна из главных задач мирового сообщества. Напомним, ранее Россия обратилась к США с призывом уничтожить запасы химоружия.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #россия #оон #китай #гонка вооружений #владимир ерммаков
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