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Весь мир
Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»
Весь мир
Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»
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    Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»

    10:30  18 Октября 2017
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    Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»

    Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече вопросы фальсификации мировой истории.

    Во время официального визита в Израиль Сергей Шойгу встретился с Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Во время диалога стороны обсудили военно-технической сотрудничество России и Израиля, а также текущую ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

    Участники встречи особо отметили, что оба государства выступают против попыток некоторых «партнеров» фальсифицировать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны, среди которых умаление вклада Советского Союза в победу над Германией и попытки героизации «приспешников фашизма».

    Сергей Шойгу поблагодарил Биньямина Нетаньяху за принятие Израилем закона, который придал 9 мая статус официального государственного праздника.

    Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #израиль #биньямин нетаньяху
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