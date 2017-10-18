Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»

В Избранное

Иерусалим, 18 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили на встрече вопросы фальсификации мировой истории.

Во время официального визита в Израиль Сергей Шойгу встретился с Нетаньяху в его резиденции в Иерусалиме. Во время диалога стороны обсудили военно-технической сотрудничество России и Израиля, а также текущую ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке.

Участники встречи особо отметили, что оба государства выступают против попыток некоторых «партнеров» фальсифицировать историю и пересмотреть итоги Второй мировой войны, среди которых умаление вклада Советского Союза в победу над Германией и попытки героизации «приспешников фашизма».

Сергей Шойгу поблагодарил Биньямина Нетаньяху за принятие Израилем закона, который придал 9 мая статус официального государственного праздника.