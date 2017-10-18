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Азаров назвал цель «Майдана Саакашвили»: «Отлучить от кормушки одних и приблизить к ней других»
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    Азаров назвал цель «Майдана Саакашвили»: «Отлучить от кормушки одних и приблизить к ней других»

    10:46  18 Октября 2017
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    Азаров об акции в Киеве: Цель — добиться отлучения от кормушки одних, и приблизить к ней других

    Охрана резиденции украинского президента Петра Порошенко, расположенной под Киевом, была усилена, об этом сообщила депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook.

    «То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — написала парламентарий.

    Она добавила, что подъезд к резиденции был ограничен. Силовики, по ее словам, объяснили усиление охраны проведением учений.

    Экс-премьер Украины Николай Азаров в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что усиление мер безопасности является естественной процедурой в тех случаях, когда в Киеве начинается Майдан.

    «Вчерашняя акция протеста была достаточно хорошо организована. В первой части, условно говоря, в тех событиях, которые происходили до вечера, участвовала преимущественно массовка, плюс несколько сотен идейно убежденных граждан. Массовка потом спокойно разошлась. А уже к позже начали подтягиваться те, кто представляет собой основное ядро события, то есть боевики, задача которых состояла в том, чтобы не дать снести палатки. Это обычный сценарий, который реализуется уже не в первый раз. Все происходит как по лекалу. Основная задача — привлечь внимание граждан, добиться столкновения с силовиками и пролития крови, вызвать негодование», — рассуждает Азаров.  

    Азаров об акции в Киеве: Цель — добиться отлучения от кормушки одних, и приблизить к ней других

    Он напомнил, что власти предприняли попытку снести палаточный городок, но не смогли сходу сделать это, после чего отступили.

    «Наследникам Майдана очень неудобно будет показать себя сатрапами и диктаторами. Поэтому пусть эти палатки пока стоят. Посмотрим, что будет дальше. Пока срежиссировано все очень качественно: стоят палатки, подвезены матрасы, организовано питание. Наберут пару десятков бомжей, которые будут сидеть в этих палатках круглые сутки, создадут прочий необходимый антураж», — говорит Николай Азаров.

    При этом политик особо подчеркнул, что лозунги, которые используют митингующие, не вызывают в сознании рядовых граждан стойких и понятных ассоциаций.

    «Кому в провинции будет интересен антикорупционный суд, реформы и так далее? Все лозунги и требования — это практически то же самое, о чем говорят представители ВМФ и американское посольство», — продолжает бывший премьер Украины.

    Николай Азаров обратил внимание на то, что речь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была очень сдержанной и осторожной.

    «Он говорил, что предлагает Порошенко подумать над отставкой. Такой тон для Майдана нехарактерен», — считает Азаров.

    По словам Азарова, сейчас происходит раскачка ситуации. Он считает, что никаких серьезных последствий для официального Киева не будет, по крайней мере, пока, поскольку в протестной акции задействовано незначительное количество людей. Азаров напомнил, что игроки политического поля Украины пока не спешат подключаться к протесту. Люди тоже реагируют достаточно вяло, по мнению Азарова, это может быть связано с усталостью, гражданам подобные акции могли просто надоесть. Это событие освещается в СМИ далеко не так широко, как это происходило во время Майдана в 2014 году.

    «Предыдущий Майдан был характерен тем, что к нему как по указке подключились все средства массовой информации и начали отрабатывать события в ежедневном режиме. Сейчас этого не происходит. Только канал «1+1» подает события в «нужном» ключе. Все остальные заняли сдержанную позицию», — объясняет Николай Азаров.

    Азаров об акции в Киеве: Цель — добиться отлучения от кормушки одних, и приблизить к ней других

    При этом Азаров напомнил, что Саакашвили, как и Юлия Тимошенко, не является оппозицией, несмотря на все свои декларации.

    «О чем в данном случае можно говорить? Ясно, что Порошенко необходимо отстранить от власти. Но этого заявления не прозвучало. Что это за оппозиционные лозунги? Антикоррупционный суд? Депутатская неприкосновенность? Эти речи мы слышим уже двадцать лет. Все это спектакль, разыгранный с одной целью: добиться отлучения от кормушки одних и приблизить к ней других. Вот и все», — заключил Азаров.

    Автор: Михаил Блинов
    #украина #азаров #протест #митинг
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