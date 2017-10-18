Азаров назвал цель «Майдана Саакашвили»: «Отлучить от кормушки одних и приблизить к ней других»

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Охрана резиденции украинского президента Петра Порошенко, расположенной под Киевом, была усилена, об этом сообщила депутат Верховной Рады Виктория Войцицкая на своей странице в Facebook.

«То, что сегодня для обеспечения порядка в местах проведения акций в центре было задействовано много силовиков — ок, понимаю, и хорошо, что день прошел без существенных эксцессов. Но объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента?» — написала парламентарий.

Она добавила, что подъезд к резиденции был ограничен. Силовики, по ее словам, объяснили усиление охраны проведением учений.

Экс-премьер Украины Николай Азаров в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что усиление мер безопасности является естественной процедурой в тех случаях, когда в Киеве начинается Майдан.

«Вчерашняя акция протеста была достаточно хорошо организована. В первой части, условно говоря, в тех событиях, которые происходили до вечера, участвовала преимущественно массовка, плюс несколько сотен идейно убежденных граждан. Массовка потом спокойно разошлась. А уже к позже начали подтягиваться те, кто представляет собой основное ядро события, то есть боевики, задача которых состояла в том, чтобы не дать снести палатки. Это обычный сценарий, который реализуется уже не в первый раз. Все происходит как по лекалу. Основная задача — привлечь внимание граждан, добиться столкновения с силовиками и пролития крови, вызвать негодование», — рассуждает Азаров.

Он напомнил, что власти предприняли попытку снести палаточный городок, но не смогли сходу сделать это, после чего отступили.

«Наследникам Майдана очень неудобно будет показать себя сатрапами и диктаторами. Поэтому пусть эти палатки пока стоят. Посмотрим, что будет дальше. Пока срежиссировано все очень качественно: стоят палатки, подвезены матрасы, организовано питание. Наберут пару десятков бомжей, которые будут сидеть в этих палатках круглые сутки, создадут прочий необходимый антураж», — говорит Николай Азаров.

При этом политик особо подчеркнул, что лозунги, которые используют митингующие, не вызывают в сознании рядовых граждан стойких и понятных ассоциаций.

«Кому в провинции будет интересен антикорупционный суд, реформы и так далее? Все лозунги и требования — это практически то же самое, о чем говорят представители ВМФ и американское посольство», — продолжает бывший премьер Украины.

Николай Азаров обратил внимание на то, что речь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили была очень сдержанной и осторожной.

«Он говорил, что предлагает Порошенко подумать над отставкой. Такой тон для Майдана нехарактерен», — считает Азаров.

По словам Азарова, сейчас происходит раскачка ситуации. Он считает, что никаких серьезных последствий для официального Киева не будет, по крайней мере, пока, поскольку в протестной акции задействовано незначительное количество людей. Азаров напомнил, что игроки политического поля Украины пока не спешат подключаться к протесту. Люди тоже реагируют достаточно вяло, по мнению Азарова, это может быть связано с усталостью, гражданам подобные акции могли просто надоесть. Это событие освещается в СМИ далеко не так широко, как это происходило во время Майдана в 2014 году.

«Предыдущий Майдан был характерен тем, что к нему как по указке подключились все средства массовой информации и начали отрабатывать события в ежедневном режиме. Сейчас этого не происходит. Только канал «1+1» подает события в «нужном» ключе. Все остальные заняли сдержанную позицию», — объясняет Николай Азаров.

При этом Азаров напомнил, что Саакашвили, как и Юлия Тимошенко, не является оппозицией, несмотря на все свои декларации.