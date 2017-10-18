Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Нетаньяху заявил Шойгу, что не допустит размещения военных баз Ирана в Сирии
Украина
Политолог объяснил, зачем Запад нацелил на Украину «активную боеголовку» Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Политолог объяснил, зачем Запад нацелил на Украину «активную боеголовку» Саакашвили

    11:01  18 Октября 2017
    244

    Политолог объяснил, зачем Запад нацелил на Украину «активную боеголовку» Саакашвили

    Киев, 18 октября. В настоящее время президент Украины Петр Порошенко прекрасно понимает, что вскоре получит «удар ножом в спину» от своих западных союзников, утверждает политолог Виктор Сокирко, однако он не способен от этого удара защититься и может только продолжать свою политическую линию, подчеркивая, что гарантирует дальнейшую нацификацию Украины. В это же время, по мнению политолога, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — известный своим долгосрочным сотрудничеством с США  — стал «активной боеголовкой», которая взорвет нынешнюю киевскую власть.

    Политолог объяснил, зачем Запад нацелил на Украину «активную боеголовку» Саакашвили

    В настоящее время президентом Украины недовольны многие как внутри страны  — где Порошенко, став президентом, продолжил активно заниматься своим бизнесом, используя открывшиеся возможности — так и на Западе. Поэтому его решили заменить на более удобного человека — лишенного грузинского и украинского гражданства Саакашвили, уверен Сокирко.

    «От бригады Саакашвили требуют гарантий сохранения прежнего политического курса при согласии на передел активов», — уверен политолог Александр Зимовский, отмечая, что Порошенко в настоящее время может только утверждать, что и дальше будет продолжать «успешный» курс Украины.

    «Вот эта коллизия и гонит украинцев на новый майдан. Уличную украинскую пехоту понять можно: они ходят в лузерах еще с 2013–2014 годов, — приводит слова Сокирко телеканал «Звезда». — Нынешние события на киевском майдане, как две капли воды, напоминают то, что проходило в центре украинской столицы три года назад. С той лишь разницей, что ораторы на трибунах сменились».

    Политолог объяснил, зачем Запад нацелил на Украину «активную боеголовку» Саакашвили

    «Саакашвили не просто троянский конь, которого американцы втихаря затолкали на Украину, — уверен политолог, — он – активная боеголовка, которая должна взорвать нынешнюю украинскую власть».

    А это означает, что в самое ближайшее время можно ожидать резкого ухудшения ситуации и очередной насильственной смены власти на Украине — а рокировка с заменой одного прозападного президента на другого позволит «инвесторам» приступить к очередному циклу «передела активов» в стране.

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #саакашвили
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19 18 Октября 2017 348

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017
        27752

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20444

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81195

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67862
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        Ночь под Радой: активисты «Азова» оскорбили полицейского, который оказался чеченцем

        11:19   18 Октября 2017
        364
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        16997
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1421
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27755