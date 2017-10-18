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Киев, 18 октября. В настоящее время президент Украины Петр Порошенко прекрасно понимает, что вскоре получит «удар ножом в спину» от своих западных союзников, утверждает политолог Виктор Сокирко, однако он не способен от этого удара защититься и может только продолжать свою политическую линию, подчеркивая, что гарантирует дальнейшую нацификацию Украины. В это же время, по мнению политолога, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — известный своим долгосрочным сотрудничеством с США — стал «активной боеголовкой», которая взорвет нынешнюю киевскую власть.

В настоящее время президентом Украины недовольны многие как внутри страны — где Порошенко, став президентом, продолжил активно заниматься своим бизнесом, используя открывшиеся возможности — так и на Западе. Поэтому его решили заменить на более удобного человека — лишенного грузинского и украинского гражданства Саакашвили, уверен Сокирко.

«От бригады Саакашвили требуют гарантий сохранения прежнего политического курса при согласии на передел активов», — уверен политолог Александр Зимовский, отмечая, что Порошенко в настоящее время может только утверждать, что и дальше будет продолжать «успешный» курс Украины.

«Вот эта коллизия и гонит украинцев на новый майдан. Уличную украинскую пехоту понять можно: они ходят в лузерах еще с 2013–2014 годов, — приводит слова Сокирко телеканал «Звезда». — Нынешние события на киевском майдане, как две капли воды, напоминают то, что проходило в центре украинской столицы три года назад. С той лишь разницей, что ораторы на трибунах сменились».

«Саакашвили не просто троянский конь, которого американцы втихаря затолкали на Украину, — уверен политолог, — он – активная боеголовка, которая должна взорвать нынешнюю украинскую власть».

А это означает, что в самое ближайшее время можно ожидать резкого ухудшения ситуации и очередной насильственной смены власти на Украине — а рокировка с заменой одного прозападного президента на другого позволит «инвесторам» приступить к очередному циклу «передела активов» в стране.