Не мог он умереть сам по себе: Лобачева увидела криминал в смерти Марьянова

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Москва, 18 октября. Бывшая гражданская супруга скончавшегося актера театра и кино Дмитрия Марьянова Ирина Лобачева считает, что в смерти артиста есть криминал.

По словам фигуристки, предварительная версия смерти 47-летнего Марьянова из-за оторвавшегося тромба является неверной. Она подчеркнула, что Марьянов вел спортивный образ жизни и следил за своим здоровьем. Кроме того, у актера никогда не было тромбофлебита, сообщает «Ридус».

«Не мог он умереть сам по себе, ему помогли, я в этом уверена! Списать на оторвавшийся тромб проще всего. Ну да, он пил, был такой грешок. Я уверена, что в его смерти есть криминал», — считает фигуристка.

Лобачева заявила, что в числе заинтересованных в смерти актера — жена Ксения Бик, поскольку в какой-то момент «Марьянов бы от нее ушел, а женщина осталась бы без наследства».

По словам фигуристки, с последней супругой у Марьянова было не все гладко.

«Она оказалась единственной, кому удалось затащить его в загс — это был план», — уверена Лобачева.

Напомним, актер Марьянов скончался 15 октября в Подмосковье. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.