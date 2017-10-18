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ФСБ задержала в Татарстане восемь членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
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    ФСБ задержала в Татарстане восемь членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

    10:26  18 Октября 2017
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    ФСБ задержала в Татарстане восемь членов запрещенной «Хизб ут-Тахрир»

    Казань, 18 октября. Сотрудники управления ФСБ по республике Татарстан совместно с представителями МВД Татарстана и Росгвардии задержали восемь человек по подозрению в принадлежности к запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

    «Управлением ФСБ России по Республике Татарстан совместно с МВД по РТ и Росгвардией проведены обыски в восьми установленных адресах, используемых членами альметьевского структурного звена международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», — отмечается в сообщении.

    В ходе обысков было изъято большое количество запрещенной литературы, рукописные записи, а также отчеты о вербовке новых адептов. Кроме того, были обнаружены материалы, подтверждающие осуществление пропаганды среди мусульман, проживающих в Татарстане. В результате были задержаны восемь участников, в том числе предполагаемые главари террористической ячейки.

    По данному факту было возбуждено уголовное дело, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что международная террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» была запрещена в России согласно решению Верховного суда от 2003 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дима Оленин
    #фсб #боевики #татарстан
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