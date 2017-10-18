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Украина
Ляшко призвал «выбрасывать» нелегалов из Украины в течение трех дней
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    Ляшко призвал «выбрасывать» нелегалов из Украины в течение трех дней

    10:35  18 Октября 2017
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    Ляшко призвал «выбрасывать» нелегалов из Украины в течение трех дней

    Киев, 18 октября. Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко призвал сократить срок депортации нелегалов из Украины с 60 до трех дней. По его словам, за этот срок должен быть выдворен каждый иностранный нелегал, который нарушает украинскую конституцию и закон.

    Ранее власти Израиля получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину.

    «А у нас нелегалы вместо морды в пол и заслуженной депортации устраивают передвижной цирк», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook. 

    «Все, кто угрожает жизни и здоровью украинцев, без всяких колебаний должны быть выброшены из нашей страны!», — отметил Ляшко.

    Напомним, ранее Ляшко рассказал, кто виновен в уничтожении экономики Украины. По его словам, виновен во всем что происходит – Евросоюз, руководители которого «мешают работать» украинским производителям, «закручивая гайки» в законах.

    Автор: Тимур Румянцев
    #украина #ляшко
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