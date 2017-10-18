Ляшко призвал «выбрасывать» нелегалов из Украины в течение трех дней

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Киев, 18 октября. Глава украинской Радикальной партии Олег Ляшко призвал сократить срок депортации нелегалов из Украины с 60 до трех дней. По его словам, за этот срок должен быть выдворен каждый иностранный нелегал, который нарушает украинскую конституцию и закон.

Ранее власти Израиля получили право в ускоренном порядке отказывать в статусе беженца тысячам претендующих на него граждан Украины и отправлять их на родину.

«А у нас нелегалы вместо морды в пол и заслуженной депортации устраивают передвижной цирк», — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все, кто угрожает жизни и здоровью украинцев, без всяких колебаний должны быть выброшены из нашей страны!», — отметил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, кто виновен в уничтожении экономики Украины. По его словам, виновен во всем что происходит – Евросоюз, руководители которого «мешают работать» украинским производителям, «закручивая гайки» в законах.