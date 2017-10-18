«Это вам не Россия»: Пушков объяснил нетерпимость Франции к «творчеству» Павленского

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Москва, 18 октября. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отправку французскими властями художника Петра Павленского в психиатрическую больницу за поджог здания банка — «это вам не Россия».

Желанием начать мировую революцию объяснил художник-акционист Петр Павленский поджог филиала Банка Франции в Париже. Российский парламентарий Алексей Пушков считает, что за границей не стоило искать «свободы творчества», ибо противоправные действия преследуются по закону.

«Ехал за свободой творчества, попал в психушку: за поджог ограды банка парижский суд отправил Павленского в психбольницу. Это вам не Россия», — написал Пушков.

«Банк Франции занял место Бастилии, банкиры заняли место монархов», — заявил Павленский, его слова привела в своем Twitter одна из активисток FEMEN.

Инцидент произошел 16 октября, в соцсетях выкладывали фото горящего здания. Позднее эмигранта задержала французская полиция. Местный суд отправил Павленского в психиатрическую больницу на принудительное лечение.