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#Соцсети
Сегодня в Сети: Саакашвили копает под Порошенко, «Спартак» разгромил «Севилью», Кокшенов в тяжелом состоянии
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    Сегодня в Сети: Саакашвили копает под Порошенко, «Спартак» разгромил «Севилью», Кокшенов в тяжелом состоянии

    10:37  18 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: Саакашвили копает под Порошенко, «Спартак» разгромил «Севилью», Кокшенов в тяжелом состоянии

    Сегодня в Интернете, 18 октября. Михаил Саакашвили шатает кресло под Петром Порошенко. «Спартак» с разгромным счетом победил «Севилью» в Лиге чемпионов. Всенародно любимый артист и режиссер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с инсультом. Реакция соцсетей на эти события в обзоре Федерального агентства новостей.

    Саакашвили шатает кресло под Порошенко

    Пользователи соцсетей продолжают обсуждать массовый митинг против действующей на Украине власти, который накануне собрал в Киеве опальный грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили.

    Сегодня в Сети: Саакашвили копает под Порошенко, «Спартак» разгромил «Севилью», Кокшенов в тяжелом состоянии

    Часть митингующих, не удовлетворившись дневными успехами, решила остаться на ночь у стен Верховной рады, для этого участники акции разбили палаточный лагерь, который власти пообещали не сносить.

    Об отказе от силового разгона палаточного лагеря написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом прокурор обвинил участников акции в том, что часть из них пришла митинговать с оружием. Этим, по словам Луценко, и были вызваны усиленные меры безопасности.

    «У спецслужб была информация и были установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящимися среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности, предпринятые сотрудниками МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет», — заверил Луценко.

    Напомним, более шести тысяч митингующих, собравшиеся у стен Верховной рады по призыву Михаила Саакашвили, потребовали отставки президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания на Украине антикоррупционного суда. В ходе акции были стычки с полицией и пострадавшие. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили более 60 палаток возле здания Рады.

    «Сегодня мы одержали промежуточную победу, но главная борьба и главные победы впереди», — написал несколько часов назад Саакашвили в своем Facebook.

    Мнения комментаторов, как водится, разделились. Некоторые подбадривают опального политика, другие уверяют, что действия Саакашвили проплачены из-за рубежа. Впрочем, и тут единства нет. Кто-то считает, что деятельность экс-президента Грузии координирует Москва, кто-то видит руку «вашингтонского обкома».

    Вот некоторые комментарии:

    — Братья, Тбилиси с вами! Гоните мафию в шею! Мы приедем помогать, если надо будет.

    — Смешно читать, что берегите Михо... Человек сбежал из своей страны, на Украине находится незаконно. И его явно сюда привезли для маски-шоу. Украинцы, не ведитесь на старые технологии. Они смешны.

    — Саакашвили — в президенты Украины! Немедленно! Порошенко долой!

    И т.д.

    Оценили события в Киеве и пользователи Twitter.

    «Друзья, не волнуйтесь по поводу волнений в Киеве, майдан не пойдет против Порошенко, поскольку тот выполнил все предвыборные обещания», — утверждает провластный украинский журналист Олег Пономарь.

    «Сегодня в Киеве Миша и Юля [Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко] идут шатать Петра Алексеевича: запасайтесь попкорном», — ждет продолжения Наталья Сухарева.

    Это — «Спартак»!

    Журналисты и пользователи соцсетей не устают радоваться яркой домашней победе московского «Спартака» над испанской «Севильей». В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов москвичи одержали победу со счетом 5:1, вписав этот матч в историю как самую крупную победу российского клуба в самом престижном турнире Старого света.

    «Новая эмблема «Спартака», — шутит один из пользователей, рисуя в красном ромбе заветную «пятерку».

    «Если голы рукой — «божья рука», то сэйв Комбарова — это «ноженька боженьки»», — радуется пользователь mutantsays.

    «Приснилось, что «Спартак» в ЛЧ «Севилью» разгромил, приснится же! Доброе утро, Россия», — шутит GRISHA‏.

    «Когда в этом году пойдет первый снег, он будет красно-белый», — намекает на фирменные цвета «Спартака» Максим Лобов.

    «Спартак» вчера показал на примере идеальный контратакующий футбол, да и звезды все сошлись, пожалуй, лучший матч «Спартака» в ЛЧ», — пишет Deny Garcia.

    Болезнь Михаила Кокшенова

    Пользователи соцсетей выражают сочувствие всенародно любимому артисту Михаилу Кокшенову, который накануне был доставлен с инсультом в Первую градскую больницу имени Пирогова. 81-летний актер сейчас в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

    По словам дочери артиста, Михаил Кокшенов находится в сознании и дышит самостоятельно. Кокшенов снялся в более чем 110 фильмах и сериалах, создавая поистине народные образы, столь любимые зрителями.

    Он также режиссер, сценарист и продюсер десятков фильмов.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #рада #соцсети #кокшенов #спартак-севилья
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