Сегодня в Сети: Саакашвили копает под Порошенко, «Спартак» разгромил «Севилью», Кокшенов в тяжелом состоянии

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Сегодня в Интернете, 18 октября. Михаил Саакашвили шатает кресло под Петром Порошенко. «Спартак» с разгромным счетом победил «Севилью» в Лиге чемпионов. Всенародно любимый артист и режиссер Михаил Кокшенов попал в реанимацию с инсультом. Реакция соцсетей на эти события в обзоре Федерального агентства новостей.

Саакашвили шатает кресло под Порошенко

Пользователи соцсетей продолжают обсуждать массовый митинг против действующей на Украине власти, который накануне собрал в Киеве опальный грузинский и украинский политик Михаил Саакашвили.

Часть митингующих, не удовлетворившись дневными успехами, решила остаться на ночь у стен Верховной рады, для этого участники акции разбили палаточный лагерь, который власти пообещали не сносить.

Об отказе от силового разгона палаточного лагеря написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом прокурор обвинил участников акции в том, что часть из них пришла митинговать с оружием. Этим, по словам Луценко, и были вызваны усиленные меры безопасности.

«У спецслужб была информация и были установлены факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящимися среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности, предпринятые сотрудниками МВД. Их задача — безопасность участников митинга, Киева и страны. Никакого сноса палаток не будет», — заверил Луценко.

Напомним, более шести тысяч митингующих, собравшиеся у стен Верховной рады по призыву Михаила Саакашвили, потребовали отставки президента Петра Порошенко, отмены депутатской неприкосновенности и создания на Украине антикоррупционного суда. В ходе акции были стычки с полицией и пострадавшие. Протестующие объявили акцию бессрочной и установили более 60 палаток возле здания Рады.

«Сегодня мы одержали промежуточную победу, но главная борьба и главные победы впереди», — написал несколько часов назад Саакашвили в своем Facebook.

Мнения комментаторов, как водится, разделились. Некоторые подбадривают опального политика, другие уверяют, что действия Саакашвили проплачены из-за рубежа. Впрочем, и тут единства нет. Кто-то считает, что деятельность экс-президента Грузии координирует Москва, кто-то видит руку «вашингтонского обкома».

Вот некоторые комментарии:

— Братья, Тбилиси с вами! Гоните мафию в шею! Мы приедем помогать, если надо будет.

— Смешно читать, что берегите Михо... Человек сбежал из своей страны, на Украине находится незаконно. И его явно сюда привезли для маски-шоу. Украинцы, не ведитесь на старые технологии. Они смешны.

— Саакашвили — в президенты Украины! Немедленно! Порошенко долой!

И т.д.

Оценили события в Киеве и пользователи Twitter.

«Друзья, не волнуйтесь по поводу волнений в Киеве, майдан не пойдет против Порошенко, поскольку тот выполнил все предвыборные обещания», — утверждает провластный украинский журналист Олег Пономарь.

Друзья, не волнуйтесь по поводу волнений в Киеве, майдан не пойдет против Порошенко поскольку тот выполнил все предвыборные обещания. — Олег Пономарь (@JohnTor0nt) October 18, 2017

«Сегодня в Киеве Миша и Юля [Михаил Саакашвили и Юлия Тимошенко] идут шатать Петра Алексеевича: запасайтесь попкорном», — ждет продолжения Наталья Сухарева.

Сегодня в Киеве Миша и Юля идут шатать Петра Алексеевича: запасайтесь поп-корном — Сухарева Наталья (@55Suhareva) October 18, 2017

Это — «Спартак»!

Журналисты и пользователи соцсетей не устают радоваться яркой домашней победе московского «Спартака» над испанской «Севильей». В третьем туре группового турнира Лиги чемпионов москвичи одержали победу со счетом 5:1, вписав этот матч в историю как самую крупную победу российского клуба в самом престижном турнире Старого света.

«Новая эмблема «Спартака», — шутит один из пользователей, рисуя в красном ромбе заветную «пятерку».

«Если голы рукой — «божья рука», то сэйв Комбарова — это «ноженька боженьки»», — радуется пользователь mutantsays.

Если голы рукой - «Божья Рука», то сейв Комбарова - это «Ноженька Боженьки» #СпартакСевилья — mutantsays (@mutantsays) October 18, 2017

«Приснилось, что «Спартак» в ЛЧ «Севилью» разгромил, приснится же! Доброе утро, Россия», — шутит GRISHA‏.

Приснилось что Спартак в ЛЧ Севилью разгромил , приснится же #СпартакСевилья Доброе утро , Россия ???????? — GRISHA (@GrishkaUrgant) October 18, 2017

«Когда в этом году пойдет первый снег, он будет красно-белый», — намекает на фирменные цвета «Спартака» Максим Лобов.

Когда в этом году пойдёт первый снег, он будет красно-белый????⚪️????⚪️❄️ #СпартакСевилья #Спартак???????? — Лобов Максим (@gaudi_lobov) October 18, 2017

«Спартак» вчера показал на примере идеальный контратакующий футбол, да и звезды все сошлись, пожалуй, лучший матч «Спартака» в ЛЧ», — пишет Deny Garcia.

Спартак вчера показал на примере идеальный контратакующий футбол,да и звезды все сошлись,пожалуй лучший матч Спартак в ЛЧ #СпартакСевилья — Deny Garcia (@GarciaDeny) October 18, 2017

Болезнь Михаила Кокшенова

Пользователи соцсетей выражают сочувствие всенародно любимому артисту Михаилу Кокшенову, который накануне был доставлен с инсультом в Первую градскую больницу имени Пирогова. 81-летний актер сейчас в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое.

По словам дочери артиста, Михаил Кокшенов находится в сознании и дышит самостоятельно. Кокшенов снялся в более чем 110 фильмах и сериалах, создавая поистине народные образы, столь любимые зрителями.

Он также режиссер, сценарист и продюсер десятков фильмов.