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Общество
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Экономика
«ВИМ-Авиа» должна аэронавигации более 200 миллионов рублей за обслуживание трассы
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    «ВИМ-Авиа» должна аэронавигации более 200 миллионов рублей за обслуживание трассы

    10:06  18 Октября 2017
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    «ВИМ-Авиа» должна аэронавигации более 200 миллионов рублей за обслуживание трассы

    Москва, 18 октября. По информации Федерального агентства новостей, в арбитражные суды страны продолжают поступать иски от различных предприятий России. Один из самых крупных исков выдвинуло ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на сумму более 200 миллионов рублей.

    По информации источника, именно такую сумму авиакомпания задолжала диспетчерам, которые ведут самолеты «по трассе». Кроме того, порядка семи филиалов ОРВД предъявляют претензии за неоплаченную работу диспетчеров, которые сажают самолеты в аэропорты страны.

    Последний иск поступил от Московского центра на сумму свыше 31 миллиона рублей. Таким образом, фактически диспетчеры работали бесплатно, обслуживая самолеты «ВИМ-Авиа».

    «ВИМ-Авиа» должна аэронавигации более 200 миллионов рублей за обслуживание трассы

    Напомним, в минувший вторник Приволжским следственным управлением на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «Преднамеренное банкротство» в отношении руководства «ВИМ-Авиа».

    По данным следствия, генеральный директор и собственники авиакомпании заставляли бухгалтеров искажать показатели отчетности, скрывать кредиторскую задолженность и приписывать прибыль вместо имеющихся убытков.

    В 2016 и 2017 годах руководство специально заключало заведомо невыгодные сделки ради вывода активов за рубеж в пользу аффилированных организаций.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #диспетчер #самолеты #вим-авиа #авиакомпания
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