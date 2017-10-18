Порошенко на коротком поводке. Колонка Алексея Рылеева

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Заранее анонсированная протестная акция 17 октября у Верховной рады действительно оказалась одним из наиболее мощных уличных выступлений после Евромайдана. «Руху новых сил» Саакашвили совместно с «Сапомощью», «Батькивщиной», «Свободой» и еще рядом организаций удалось мобилизовать в центр Киева около пяти тысяч человек. Столько же «Свобода» во главе целой коалиции ультраправых групп собрала у Рады 31 августа 2015 года, чтобы сорвать голосование за минские соглашения.

На этот раз до таких боев, как 31 августа 2015 года, не дошло. Однако бойцы «Донбасса» Семена Семенченко все же устроили драку с нацгвардейцами, разбив нескольким лица и отобрав с десяток стальных щитов, из которых тут же построили «черепаху» поперек улицы. В свою очередь облаченные в полный боекомплект силовики пустили в ход слезоточивый газ и дубинки.

А вот что стало новым по сравнению со всеми предыдущими акциями 2015-2016 лет, так это массовая установка палаток. После прорыва оцепления на площади Конституции перед Верховной радой митингующие поставили около 25 палаток — одну большую армейскую из брезента, прочие небольшие туристические. Рядом поставили полевую кухню. «Предлагаю максимально быстро развернуть палатки и оставаться ночью», — призвал Саакашвили

Часть протестующих направилась от Рады к Администрации президента, но по пути активисты были заблокированы силовиками на улице Грушевского, где тоже поставили прямо на проезжей части принесенные с собой палатки (около восьми). На странице «Интернет-штаб протестных действий за Саакашвили» в Facebook заявили, что «полиции предстоят тяжелые часы: всего приготовлено 700 палаток». Однако это количество еще в начале дня было превентивно заблокировано силовиками в киевском штабе «Руха новых сил».

События разворачиваются нешуточные. Порошенко попытался сорвать протесты, спешно вынеся на голосование Рады закон о снятии неприкосновенности с депутатов, открытых партийных списках на выборах и антикоррупционном суде. Однако далее стало известно, что законы будут рассмотрены в четверг. Одновременно началось рассмотрение закона о медицинской реформе, требовать которого пришла часть протестующих.

Значительную роль в событиях сыграли националисты. Бойцы «Национального корпуса» (партия полка «Азов») в масках взяли под охрану установленную у Верховной рады сцену, с которой выступали вожди протеста, а «Донбасс» взял на себя задачу по прорыву оцеплений.

Еще 11 сентября, сразу после прорыва Саакашвили через границу, мой коллега Владимир Лактюшин отметил, что на практике бандеровцы представляют собой не более чем «карманных националистов»: «Сначала батальон «Донбасс» был «черными человечками» на службе олигарха Игоря Коломойского, сейчас работает «пушечным мясом» для Саакашвили и даже шевроны поменял, добавив на них грузинские флаг и кинжалы. Вот и вся реальная цена этим «борцам за незалежность».

Как видим, история продолжается, причем на этот раз нанимателем еще 14 октября оравших на улицах «Памятый, чужинец, тут господарь украинец!» деятелей стал грузин. Но, впрочем, служат же те же забитые с ног до головы нацистскими татуировками борцы за белую расу из «Азова» бакинскому армянину Авакову? И ничего.

Главным же бенефициаром выступлений 17 октября стал «вашингтонский обком». Ранее он держал Порошенко на коротком поводке благодаря «Народному фронту» Турчинова-Яценюка-Авакова, но популярность этой партии сейчас упала до нуля. На смену «ястребам» с западенским электоратом пришли откровенные нацисты, впрочем, не брезгующие при случае и работой на грузинскую команду «Руха новых сил».