Песков об участии Навального в выборах: Обсуждать здесь нечего

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Москва, 18 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия блогера Алексея Навального в грядущих президентских выборах.

«Обсуждение этого вопроса идет только в СМИ, мы в этих обсуждениях не участвуем. Вы же знаете позицию ЦИК, чего обсуждать», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Таким образом Песков прокомментировал слухи о том, что Кремль якобы не допустил Навального к участию в выборах.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что Навальный может быть допущен к выборам только после 2028 года. По ее словам, у блогера была бы возможность поучаствовать в выборах, если бы он обратился в Конституционный суд и предпринял другие шаги по обжалованию приговора, который не позволяет ему избираться.

Напомним, что президентские выборы, намеченные на март 2018 года, будут назначаться в декабре 2017-го.