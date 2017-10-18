Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бизнесмен в Архангельске утаил от государства 20 млн рублей налогов
Спорт
Щербо — монстр: известная гимнастка обвинила олимпийского чемпиона в изнасиловании
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Щербо — монстр: известная гимнастка обвинила олимпийского чемпиона в изнасиловании

    10:16  18 Октября 2017
    84

    Щербо — монстр: известная гимнастка обвинила олимпийского чемпиона в изнасиловании

    Киев, 18 октября. Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила известного тренера Виталия Щербо в домогательствах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook. 

    Как рассказала 41-летняя Гуцу, инцидент случился на соревнованиях в немецком Штутгарте в 1991 году. 

    Бывшая украинская спортсменка написала, что Щербо больше «никогда не сможет ее унизить». 

    Щербо — монстр: известная гимнастка обвинила олимпийского чемпиона в изнасиловании

    «Виталий Щербо — монстр, который держал меня в страхе столько лет. Я знаю, ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо», — передает URA.RU слова спортсменки.

    Напомним, 45-летний Щербо является одним из самых известных гимнастов. На Олимпийских играх-1992 в Барселоне он завоевал шесть золотых медалей.  

    Автор: Дана Балан
    #олимпийские игры #штутгарт #гимнастика #щербо #гуцу
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27646

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20436

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81161

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67841

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82859
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        15856
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1233
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27646
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28126