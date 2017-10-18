Щербо — монстр: известная гимнастка обвинила олимпийского чемпиона в изнасиловании

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Киев, 18 октября. Двукратная олимпийская чемпионка по гимнастике Татьяна Гуцу обвинила известного тренера Виталия Щербо в домогательствах. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Как рассказала 41-летняя Гуцу, инцидент случился на соревнованиях в немецком Штутгарте в 1991 году.

Бывшая украинская спортсменка написала, что Щербо больше «никогда не сможет ее унизить».

«Виталий Щербо — монстр, который держал меня в страхе столько лет. Я знаю, ты будешь защищаться, но мои подробности намного сильнее, чем твои слова. Я сейчас сильнее, чем когда-либо», — передает URA.RU слова спортсменки.

Напомним, 45-летний Щербо является одним из самых известных гимнастов. На Олимпийских играх-1992 в Барселоне он завоевал шесть золотых медалей.