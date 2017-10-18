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Volkswagen шокировал журналистов на презентации нового VW Polo
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    Volkswagen шокировал журналистов на презентации нового VW Polo

    10:02  18 Октября 2017
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    Volkswagen шокировал журналистов на презентации нового VW Polo

    Берлин, 18 октября. На презентации новой версии автомобиля Polo от концерна Volkswagen присутствующие журналисты были поражены бедностью комплектации новой модели.

    Как пишут немецкие СМИ, представители прессы были поражены отсутствием в ее дизайне и комплектации хоть какой-то «изюминки».

    Отмечается, что разработчики практически не изменили дизайн автомобиля по сравнению с предыдущим поколением этих машин. Также журналисты добавили, что комплектация новой версии выглядит неподготовленной под автомобильный рынок Европы.

    В частности, в базовой версии Polo нет мультимедийной системы и кондиционера. Вместо мультимедийной системы производитель поставил пластиковую заглушку. 

    Ранее сообщалось, что немецкие эксперты из ADAC поставили оценку седану Lada Vesta‍. Эксперты немецкого автоклуба ADAC провели тесты российского седана Lada Vesta, который уже несколько месяцев продается в Германии.

    Volkswagen шокировал журналистов на презентации нового VW Polo

    Автор: Алия Садыкова
    #volkswagen polo #презентация
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