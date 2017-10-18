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Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 1000 боеприпасов
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 1000 боеприпасов

    10:09  18 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 1000 боеприпасов

    Донецк, 18 октября. Украинские военные выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 1074 боеприпаса за минувшие сутки. По словам представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова, ВСУ 50 раз нарушила режим прекращения огня.

    Согласно приведенным данным, со стороны украинской армии огонь открывался из танковых орудий, минометов различных калибров, вооружения БТР и БМП, гранатометов и стрелкового оружия. На Донецком направлении велся наиболее интенсивный огонь — выпущено почти 800 боеприпасов.

    Напомним, ранее сообщалось, что киевские силовики на протяжении последних суток обстреляли территорию Луганской народной республики девять раз.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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