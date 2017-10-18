Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»
Технологии
На смену «динозаврам»: зачем американцы создают новые пехотные машины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На смену «динозаврам»: зачем американцы создают новые пехотные машины

    10:05  18 Октября 2017
    51

    «Не суждено встретиться на одном поле боя»: эксперт оценил пехотную военную технику США и России

    Москва, 18 октября. В США разрабатывают новые пехотные боевые машины. Эксперт оценил перспективы и рассказал, зачем американцам это нужно.

    Сегодня на вооружении танковых бригад США (Armored Brigade Combat Team) стоит уже устаревшая боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley. Ее разработка началась еще в 1964 году для потенциального сдерживания советских танковых дивизий на восточноевропейском театре военных действий. С 1981 года M2 Bradley стоит на вооружении армии США. За эти 36 лет машина претерпела ряд модернизаций, в частности, в 2000 году все системы были заменены на цифровые и были установлены новые системы обнаружения, целеуказания и навигации.

    Сегодня M2 Bradley практически исчерпала свой модернизационный ресурс. Поэтому в 2017 году была запущена программа Next Generation Combat Vehicle (NGCV) по разработке новых образцов легкой бронетехники, рассчитанная на срок до 2035 года. Начальный бюджет — $237 млн, исполнитель — Roush Corporation.

    Первые два прототипа боевых машин должны быть представлены в 2022 году. Программа рассчитана на срок до 2035 года.

    Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с RT оценил перспективы реализации программы NGCV. Аналитик считает, что программа 2017 года более реалистична, чем предыдущие, когда «американцы взялись за крайне рисковые и амбициозные проекты», и в итоге потратили много денег, а результата не достигли.

    Кроме того, эксперт считает бюджет «несущественным» и объясняет это тем, что бронетехника не является ключевым видом техники в современной военной доктрине США. Американцы делают ставку на активное использование авиации, в том числе беспилотной, сил морской пехоты и флота.

    «Американцами в принципе не рассматривается вариант ведения войны на суше. (…) Новейшая российская бронетехника лучше американской по ряду показателей — это ни для кого не секрет — но им и не суждено встретиться на одном поле боя», — подвел итог Мураховский.

    Автор: Юлия Кошкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27642

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20435

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81161

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67840

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82857
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        15819
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1226
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27642
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28123