На смену «динозаврам»: зачем американцы создают новые пехотные машины

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Москва, 18 октября. В США разрабатывают новые пехотные боевые машины. Эксперт оценил перспективы и рассказал, зачем американцам это нужно.

Сегодня на вооружении танковых бригад США (Armored Brigade Combat Team) стоит уже устаревшая боевая машина пехоты (БМП) M2 Bradley. Ее разработка началась еще в 1964 году для потенциального сдерживания советских танковых дивизий на восточноевропейском театре военных действий. С 1981 года M2 Bradley стоит на вооружении армии США. За эти 36 лет машина претерпела ряд модернизаций, в частности, в 2000 году все системы были заменены на цифровые и были установлены новые системы обнаружения, целеуказания и навигации.

Сегодня M2 Bradley практически исчерпала свой модернизационный ресурс. Поэтому в 2017 году была запущена программа Next Generation Combat Vehicle (NGCV) по разработке новых образцов легкой бронетехники, рассчитанная на срок до 2035 года. Начальный бюджет — $237 млн, исполнитель — Roush Corporation.

Первые два прототипа боевых машин должны быть представлены в 2022 году. Программа рассчитана на срок до 2035 года.

Военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с RT оценил перспективы реализации программы NGCV. Аналитик считает, что программа 2017 года более реалистична, чем предыдущие, когда «американцы взялись за крайне рисковые и амбициозные проекты», и в итоге потратили много денег, а результата не достигли.

Кроме того, эксперт считает бюджет «несущественным» и объясняет это тем, что бронетехника не является ключевым видом техники в современной военной доктрине США. Американцы делают ставку на активное использование авиации, в том числе беспилотной, сил морской пехоты и флота.