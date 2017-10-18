Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу и Нетаньяху выступили против героизации «приспешников фашизма»
Украина
Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков

    10:13  18 Октября 2017
    66

    Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков

    Москва, 18 октября. В настоящее время ситуация в столице Украины очень напряжена и далека от стабильной. В Кремле, как ответил официальный представитель президента Дмитрий Песков, внимательно наблюдают за событиями, разворачивающимися перед зданием Верховной рады.

    «Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт», — сообщил Песков в беседе с журналистами.

    Песков отметил, что в настоящее время невозможно предсказать, повлияют ли события в Киеве на реализацию правительством Украины минских соглашений и общую ситуацию на востоке Украины.

    Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков

    Напомним, вчера в Киеве многочисленные сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на массовый митинг около здания Рады. МВД Украины заранее предприняло серьезные меры для обеспечения контроля за ситуацией в ходе митинга — в центре Киева были размещены около 3,5 тысяч бойцов Нацгвардии и сотрудников украинской Нацполиции.

    К ночи стало известно о строительстве сторонниками Саакашвили палаточного лагеря, где они собираются находиться до тех пор, пока Рада не выполнит их требования, включающие в себя создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и изменения в избирательном законодательстве.

    Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков

    Автор: Валентин Меликов
    #песков
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25 17 Октября 2017 27642

        Как активисты «Руха» и артиллеристы ВСУ шумели под Верховной радой Украины

        15:32 17 Октября 2017
        20435

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017
        81161

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67840

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82857
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        Правительство РФ утвердило производственный календарь на 2018 год

        7:46   18 Октября 2017
        15819
        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        Минобороны России успешно испытало новые ракеты для «Искандеров»

        7:13   18 Октября 2017
        1226
        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        Прорыв «Донбасса» к Раде: как люди в камуфляже захватили центр Киева и разбили палаточный лагерь

        19:25   17 Октября 2017
        27642
        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        Под Радой начались столкновения батальона «Донбасс» с полицией, в ход пошел слезоточивый газ

        16:53   17 Октября 2017
        28123