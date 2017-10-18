Ситуация в Киеве далека от стабильной — Песков

В Избранное

Москва, 18 октября. В настоящее время ситуация в столице Украины очень напряжена и далека от стабильной. В Кремле, как ответил официальный представитель президента Дмитрий Песков, внимательно наблюдают за событиями, разворачивающимися перед зданием Верховной рады.

«Мы наблюдаем за тем, что там происходит, ситуация далека от стабильной — это очевидный факт», — сообщил Песков в беседе с журналистами.

Песков отметил, что в настоящее время невозможно предсказать, повлияют ли события в Киеве на реализацию правительством Украины минских соглашений и общую ситуацию на востоке Украины.

Напомним, вчера в Киеве многочисленные сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили собрались на массовый митинг около здания Рады. МВД Украины заранее предприняло серьезные меры для обеспечения контроля за ситуацией в ходе митинга — в центре Киева были размещены около 3,5 тысяч бойцов Нацгвардии и сотрудников украинской Нацполиции.

К ночи стало известно о строительстве сторонниками Саакашвили палаточного лагеря, где они собираются находиться до тех пор, пока Рада не выполнит их требования, включающие в себя создание антикоррупционного суда, отмену депутатской неприкосновенности и изменения в избирательном законодательстве.