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Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируется — Ушаков
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    Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируется — Ушаков

    10:00  18 Октября 2017
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    Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируется — Ушаков

    Москва, 18 октября. Контакты президента России Владимира Путина на грядущем саммите АТЭС, который пройдет во Вьетнаме, пока не прорабатывались. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    Он также добавил, что проработка встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не ведется.

    «Еще много времени, еще конкретные контакты не планируются», — цитирует слова Ушакова агентство РИА Новости.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также заявил, что встречи Путина на полях саммита АТЭС все еще прорабатываются. Никаких конкретных договоренностей нет.

    Встреча Путина и Трампа на саммите АТЭС пока не планируется — Ушаков

    Напомним, что саммит АТЭС ожидается в ноябре. В конце июня во время встречи Путина с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом российский лидер получил приглашение посетить саммит АТЭС, который пройдет во вьетнамском Дананге.

    Президент России приглашение вьетнамского коллеги принял.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #атэс
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