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ФАН публикует список пострадавших при пожаре в доме инвалидов в Иркутске
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    ФАН публикует список пострадавших при пожаре в доме инвалидов в Иркутске

    9:52  18 Октября 2017
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    ФАН публикует список пострадавших при пожаре в доме инвалидов в Иркутске

    Иркутск, 18 октября. Минувшей ночью в Иркутске горел частный дом оказания социальных услуг инвалидам и престарелым, работавший без лицензии на Курортной улице. Пострадали 12 человек, большую часть из них госпитализировали.

    Федеральное агентство новостей публикует список госпитализированных после пожара, возникшего из-за замыкания в проводке внутри сушильной машины.

    Пострадали: Валентина К., 84 года, Елена Х., 59 лет, Екатерина Т., 87 лет, Николай С., 79 лет, Елизавета К., 92 года, Зоя М., 91 год, Любовь Б., 62 года, Татьяна К., 85 лет, Мария Х., 93 года.

    Таким образом, большинство госпитализированных после пожара в частном доме престарелых — старше 80 лет. 

    ФАН публикует список пострадавших при пожаре в доме инвалидов в Иркутске

    В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства содержания частного дома престарелых и инвалидов индивидуальным предпринимателем, не зарегистрированным в реестре организаций, оказывающих социальные услуги незащищенным группам населения.

     

     

     

    Автор: Валентин Меликов
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